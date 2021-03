Música

El libro contará con las primeras composiciones, las canciones que formaron parte de los grupos The Beatles y Wings y sus temas como solista.

El miércoles 24 de febrero el gran Paul McCartney anunció que presentará un libro en donde contará parte de su vida a través de 154 canciones. Dentro de estas 154 canciones estarán sus primeras composiciones, las canciones que formaron parte de los gruposThe Beatlesy Wings, sus temas como solista y algunos de su presente.

La obra que se publicará el 2 de noviembre también estará acompañada de reseñas que indicarán las circunstancias, la gente, los lugares y las reflexiones que hizo para inspirarse al momento de escribir las canciones. También incluirá materiales nunca antes visto como el archivo personal de McCartney, manuscritos y hasta fotografías inéditas.

La biografía contará con la guía y contribución del poeta irlandés Paul Muldoon, quien no solo ha publicado más de treinta colecciones y sino que también ganó un premio Pulitzer de poesía.

“En más ocasiones de las que puedo contar me han pedido si podría escribir una autobiografía, pero nunca ha sido el momento adecuado. Aquello que siempre me las he apañado para hacer, ya estuviera en casa o en viaje, es escribir nuevas canciones”, expresó McCartney en un comunicado.

El cantante confesó que solamente conserva sus canciones, pero no los diarios y revistas en los que se han hecho publicaciones sobre su carrera artística. “Sé que a algunas personas cuando llegan a cierta edad, les gusta ir a un diario para recordar los acontecimientos del día a día del pasado, pero yo no tengo esos cuadernos. Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, que he aprendido que tienen el mismo propósito”, afirmó.

Durante este tiempo, el músico no sólo se dedica a redactar, también aprovechó el confinamiento por el coronavirus para lanzar su nuevo álbum McCartney III. “Lo que me sorprende es que no estoy harto de la música. Porque, estrictamente hablando, debería haberme aburrido hace años”, dijo el año pasado en una entrevista para The New York Times.

Tatiana Roust