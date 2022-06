Música

Sir Paul McCartney volvió a «juntarse» con el difunto John Lennon durante su presentación en el Glastonbury el sábado pasado por la noche.

El músico de 80 años, que fue el headliner más veterano del festival, sorprendió al público del Pyramid Stage cuando cantó a dúo “I’ve Got A Feeling” con su difunto compañero de banda gracias a la ayuda del director Sir Peter Jackson, que dirigió el reciente documental sobre los Beatles “Get Back”.

Dijo: “Tengo una pequeña cosa especial aquí. Un día, Peter Jackson me llama y me dice que puede tomar las voces de John y aislarlas para que puedas tocar en vivo con John en la gira. Me dijo que si te apetecía”.

Después de que la pareja intercambiara versos durante la canción, Paul dijo: “Eso es muy especial para mí. Sé que es virtual, pero vamos, es John. Volvemos a estar juntos”.

Y esa no fue la única sorpresa que Paul tenía para el público, ya que al principio de su actuación presentó al líder de Foo Fighters, Dave Grohl, que había volado desde Estados Unidos para su primera actuación desde la muerte de su compañero de banda Taylor Hawkins en marzo, y el rockero se unió a él en “I Saw Her Standing There” y “Band On The Run”.

Además, mas tarde anunció que estaba a punto de unirse a otro invitado “de la Costa Este de América”, y Bruce Springsteen salió entre vítores. Se unió a Paul en una versión de su propio tema de 1984 “Glory Days”, y del primer sencillo de los Beatles “I Wanna Be Your Man”. A continuación, las dos estrellas volvieron al escenario para ayudar a Paul a cerrar su set de 38 canciones con una interpretación de “The End”.

Pablo De Mattei

(DJ PAUL (AR))