Patricia Pomies es una líder tecnológica que entiende sus logros como un trabajo en equipo, al mismo tiempo que siempre está reinventándose dentro de la industria para adaptarse al filo de la innovación. Como Chief Operating Officer —es decir, líder de operaciones— de Globant, Pomies es responsable del crecimiento sostenible de las operaciones de la empresa y de garantizar que su estrategia genere el máximo valor para los clientes y las partes interesadas.

Tras incorporarse hace diez años a Globant, el trabajo de Pomies se basa en estar constantemente innovándose, apostar por el trabajo en equipo, buscar la mejor versión de uno mismo y, sobre todo, de aumentar la representación de las mujeres en el sector tecnológico.

En 20bits hablamos con Patricia Pomies para saber cómo promueven la equidad de género en Globant, cómo tomó la decisión de asumir un rol de liderazgo dentro del sector tecnológico y cómo ve el futuro de la inteligencia artificial en España.

Al hilo de la innovación, de reinventarse siempre y tu capacidad de no aburrirte nunca, ¿podrías poner algún ejemplo de cómo has llevado a cabo todas estas ideas dentro de Globant? «En Globant estamos todos los días innovando. Somos una empresa de 30.000 empleados que está listada en Nueva York (Estados Unidos), tenemos miles de inversores, tenemos un montón de responsabilidades y siempre nos gusta jugar con la idea de qué podemos hacer y cómo nos podemos reinventar . Yo soy una fiel creyente del entrenamiento de nuestras personas, de la continua evolución, del continuo learning y la continua educación dentro de la empresa».

«A título personal tiene que ver con mi capacidad de reinventarme y no aburrirme nunca . Siempre me desafío a qué es lo nuevo que podemos hacer, cuál es la nueva tendencia y cómo podemos mejorar los beneficios para nuestros empleados».

«Después, otro de los grandes desafíos, en los cuales me he encontrado a lo largo de estos años, tiene que ver con la capacidad de reinventar nuestra industria . Básicamente, nuestra industria tiene que estar sobre el filo de la innovación y las últimas tendencias para seguir creciendo. Esta capacidad de reorganizar, reinventar, tener un espíritu de equipo, mantenernos ágiles, construir equipos y buscar la mejor versión de uno mismo ha sido uno de los grandes logros que he tenido dentro de Globant».

Tras explicar qué es Globant, mencionar tus funciones dentro de la empresa y compartir tus logros, nos gustaría saber qué iniciativas ha tomado Globant para promover la equidad de género.

«En el sector tecnológico, un 20% de la participación son mujeres. Para nosotros era fundamental tener más mujeres en carreras tecnológicas estudiando, porque entendemos que el acceso al trabajo también es un problema».

«El acceso a empresas era una crisis, pero, también, esta crisis estaba relacionada con la formación, porque no había suficientes mujeres que eligieran carreras relacionadas con el sector. Desde Globant buscamos visibilizar a las mujeres que estén en el campo de la tecnología para reconocerlas, así, esto puede traer que otras mujeres se inspiren en ellas para que puedan entrar en el sector. También, trabajamos con organizaciones, ONG, universidades, escuelas y colegios para inspirar a los menores —especialmente, a niñas— a que estudien carreras relacionadas con el sector, ya sea desde matemáticas hasta ingenierías».

“Por otro lado, Globant tiene el programa Maternity Coach para aquellas mujeres que fueron madres y que, de repente, les cuesta volver al trabajo. Desde aquí les ayudamos a esa vuelta al trabajo, a rediseñar su hoja de vida y las acompañamos para que puedan trabajar en determinados días o en determinados horarios, sin tener que estar ajustadas a un calendario. Además, esas mujeres pueden seguir formándose a pesar de tener ciertas cargas familiares, viéndolo desde los siguientes puntos de vista: ‘cómo puedo potenciar mi carrera’ o ‘cómo puedo diseñar mi plan de carrera en el manejo de las finanzas’ —por ejemplo—».

«Somos una empresa muy abierta a la escucha de que las situaciones sean de igualdad e inclusión. Creemos que el talento femenino es cada vez mayor, hay cada vez más mujeres en el mundo laboral y necesitamos cada vez más talento en las empresas tecnológicas. Entonces, es una ecuación bastante fácil de pensar: hay más mujeres trabajando y hay más mujeres que quieren ingresar en el mercado laboral, entonces, qué mejor que sean las que se metan en el mundo de la tecnología”.

Al hilo del talento femenino en el sector tecnológico, ¿qué consejo les darías a aquellas jóvenes que apuestan por adentrarse en este mundo? Incluso a esas mujeres que toman la decisión de asumir un rol de liderazgo.

«En respuesta a la primera pregunta, yo siempre digo que ‘lo hay que hacer es lo que a uno le late’. Hoy en día, las nuevas generaciones están muy enfocadas en hacer lo que les divierte, lo que les genera enganche, lo que surge como un desafío personal. Personalmente, pienso que uno tiene que tratar de elegir cuáles son esos caminos porque, a veces, la falta de conocimiento dificulta la comodidad de cada uno. Los caminos son infinitos, solamente hay que poder trazarlos y ser curioso. Uno puede estudiar una carrera y convertirse en otra cosa, pero siempre que sea con pasión y con lo que a uno le permita ser feliz en la vida«.

«Respecto a la segunda pregunta, siempre es perseguir los sueños. Yo no sabía que iba a tener un rol de liderazgo en una compañía de tecnología cuando empecé este camino, solo tenía claro que este iba a ser mi camino. Me tomé con muchísima responsabilidad el día que decidí la posición de ser líder en una compañía multinacional. También, dentro de mis responsabilidades, me tomé muy seriamente la responsabilidad de querer cambiar escenarios que no me gustaban, la diversidad, la inclusión y los cambios culturales».

«Yo siempre invito a líderes de empresas a que tomen esa responsabilidad. Si uno puede diseñar políticas que también impacten dentro de su ámbito empresarial y privado me parece que es un gran tema, eso, para mí, es el liderazgo responsable».