La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Catamarca–La Rioja confirmó la continuidad del paro de colectivos, una medida que se inició en la medianoche del miércoles y se prolonga durante este jueves, en reclamo por salarios adeudados.

La protesta se lleva adelante bajo la modalidad de cese total de actividades, lo que implica que los choferes no prestan servicio ni concurren a sus puestos de trabajo. Como consecuencia, el transporte urbano se encuentra completamente paralizado, afectando a miles de usuarios que dependen del sistema para sus actividades diarias.

Desde el gremio señalaron que la decisión responde al incumplimiento en el pago de haberes por parte de las empresas prestatarias, situación que profundizó el malestar entre los trabajadores. En este contexto, la tensión entre las partes continúa sin una solución inmediata a la vista.

En una primera etapa, la medida alcanzó a los conductores de las empresas 25 de Agosto, El Nene, La Rubí y G.M., lo que provocó un impacto generalizado en el servicio.

No obstante, desde la organización sindical dejaron abierta la posibilidad de una reanudación progresiva de las prestaciones, siempre y cuando se concreten los pagos pendientes. En las últimas horas, algunas empresas habrían comenzado a realizar adelantos salariales, lo que podría derivar en una normalización parcial del servicio en el corto plazo.