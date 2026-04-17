“Que la Virgen del Valle los acompañe en este camino”, les dijo Mons. Urbanč a los cuatro jóvenes que comenzarán la experiencia de discernimiento vocacional.

En la mañana del miércoles 15 de abril quedó inaugurada Casa Nazareth, Comunidad de Discernimiento Vocacional, un espacio que proporcionará tres pilares para el discernimiento de jóvenes que tengan inquietudes vocacionales a la vida sacerdotal o religiosa: la Oración, la vida fraterna en comunidad y el autoconocimiento.

La Santa Misa, presidida por el obispo diocesano, Mons. Urbanč, y concelebrada por el vicario general de la diócesis, Pbro. Julio Murúa; el responsable de Casa Nazareth, Pbro. Diego Manzaraz, y otros sacerdotes del clero local, se celebró en el templo parroquial de San José Obrero, jurisdicción a la que pertenece este espacio.

Participaron de la celebración Eucarística, los cuatro jóvenes que inicialmente se incorporaron a Casa Nazareth, dos de ellos provenientes de Recreo, quienes se encontraban acompañados por sus familias y otras personas que de una forma u otra están colaborando con este lugar de discernimiento vocacional.

Al comienzo de la Misa, el Pbro. Víctor Vizcarra leyó el decreto por el cual Mons. Urbanč dispuso la creación de esta Casa.

Referencia vocacional

Luego de la proclamación de las lecturas bíblicas, el Obispo, en su homilía, comenzó expresando que la fundación de un espacio como el que ahora nacía es un largo sueño que él tiene desde hace 19 años, cuando comenzó su misión episcopal. A continuación, agradeció a “Marcos, Lautaro, Gonzalo y Rodrigo, que han aceptado hacer este camino de discernimiento juntos y lo hacen con el Padre Diego y acompañados de todo este presbiterio”, expresó y agregó: “Así que vamos a tener ahora con Casa Nazareth una hermosa referencia de este trabajo vocacional que tanta falta hace para nuestra diócesis y a la Iglesia en general, en todo el mundo”. Luego agradeció a los padres, a las familias de los chicos, entre ellos, a quienes vinieron de Recreo junto con su párroco, el Pbro. Humberto Carrizo.

Más adelante, Mons. Urbanč, dirigiéndose a los jóvenes, dijo: “¿Cuál es el secreto de esta experiencia que van a hacer durante este año? Es poner la mirada en Jesús. Nada más. No piensen en ser curas. Eso es una cosa… miren, Santa Teresa de Ávila dice: «No busquen los consuelos de Jesús, el consuelo precioso de Jesús es el sacerdocio, pero eso no es Jesús, busquen al Jesús de los consuelos». Entonces, es buscarlo a Jesús. Ustedes tienen que descubrir a Jesús y tener una experiencia profunda de Él. Si ustedes logran esto, lo que les pida Jesús lo van a hacer”.

Después les habló del don del celibato, que deben pedirlo insistentemente al Señor y les señaló: “Este año es para eso, para que ustedes, mirando a Jesús, descubran si tienen ese don y si están dispuestos a vivirlo con alegría. No tengan miedo. Jesús no quita nada, lo da todo. Y si Él les pide el corazón, es para llenarlo de un Amor que no se acaba, de un Amor que llega a todos, de un Amor que nos hace verdaderamente libres”.

Hacia el final comprometió su oración por ellos, les pidió a las familias y a los amigos de estos jóvenes que recen también e invocó a la Virgen del Valle, cuyo septenario estamos celebrando en estos días: “Que la Virgen del Valle, nuestra Madre, Ella que también vivió este don de la entrega total a Dios, los acompañe en este camino. Que Ella les enseñe a decir siempre «sí» a la voluntad de Dios, con la misma confianza y el mismo amor con que Ella lo hizo”.

“El que lleva adelante la obra es Dios”

Al término de la Santa Misa, el Pbro. Diego Manzaraz, responsable de Casa Nazareth, manifestó que no ocultaba que junto a la alegría de comenzar esta experiencia no dejó de sentir miedo, “pero hay una certeza que sostiene siempre -dijo- y es que el que lleva adelante la obra es Dios. Él es el que hace, conduce, guía, acompaña, hace fructificar. Es, entonces, en el Señor, en quien ponemos nuestra confianza. Esta experiencia será una experiencia de un encuentro más profundo con Jesús, que nos ayudará a tener esa certeza y esa claridad que es Cristo, que conduce la historia y que guía nuestras vidas”.

Asimismo, expresó su gratitud “a Monseñor por la confianza, por encomendarme esta tarea de acompañar a estos jóvenes y al presbiterio por su presencia y su colaboración. Gracias a las familias por el apoyo constante, se nota el cariño y el compromiso que tienen con la vocación de sus hijos. A Marcos, a Lautaro, a Gonzalo y a Rodrigo, decirles que no están solos. Estamos todos aquí para caminar juntos. Este tiempo en Casa Nazareth será de mucha bendición, un tiempo para profundizar en la amistad con Jesús, como bien nos decía recién el Obispo. Cuenten conmigo para lo que necesiten, para charlar, para rezar, para compartir la vida cotidiana. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en cada paso que demos. ¡Bienvenidos y que sea un gran año para todos!”.

Posteriormente, los presentes pasaron a la Casa para compartir un brindis y las expectativas por esta experiencia, que comenzó un 15 de abril, la misma fecha en la que hace 135 años -tres días después de la Coronación de la Imagen de Nuestra Madre del Valle- se inauguraba el Seminario Eclesiástico de Catamarca.

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Pbro. Diego Manzaraz

“Casa Nazareth va a ser un signo vocacional fuerte”

El obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, dispuso la creación de Casa Nazareth y puso como responsable de la misma al Pbro. Diego Manzaraz, con quien mantuvimos este diálogo.

¿Cuál es la misión de Casa Nazareth?

Este miércoles 15 de abril hemos iniciado con esta experiencia que va a ser Casa Nazareth, una comunidad de discernimiento pensada para chicos que están con inquietudes vacaciones pero que aún no se deciden a entrar, o no se animan a entrar por distintos motivos, al Seminario Mayor, algo que se realiza en otra Diócesis. Como una experiencia de discernimiento que tiene previsto trabajar, sobre todo, en tres ejes: la oración y la vida sacramental, el autoconocimiento y la madurez afectiva, y la vida fraterna en comunidad. También habrá algunos espacios de Pastoral y académicos, pero éstos en menor medida.

¿Cuál es el sentido del nombre?

El nombre fue elegido porque está en la parroquia San José Obrero y porque Nazareth es el lugar donde se formó Jesús al comienzo, donde aprendió, donde fue protegido y cuidado por la Virgen y por San José; el hogar en el que Nuestro Señor aprendió a dar sus primeros pasos y se fue preparando para su misión. Allí transcurrió la vida oculta de Jesús.

¿Cómo será la vida en la casa?

La propuesta es que los jóvenes sigan cerca de sus familias, de su parroquia, en los grupos parroquiales, o grupos juveniles, o instituciones a las que pertenecen, con su trabajo o estudio, pero con esta condición de vivir en una misma casa, de compartir momentos de oración, de diálogo y que en el compartir el día a día ya no vivan en sus casas particulares sino a esta comunidad.

¿Por qué se inaugura en esta fecha?

La razón por la que esta Casa se abre en esta fecha, 15 de abril, justamente es porque el 15 de abril de 1891, tres días después de la Coronación Pontificia de la Virgen del Valle -que fue el 12 de abril- se bendijo el edificio del Seminario aquí en Catamarca, que después se convirtió en el Seminario Regional. El vicario Facundo Segura decía que la Virgen tenía que tener sus sacerdotes. Por eso hizo construir ese edificio para el Seminario, bendecido un 15 de abril. Elegimos esta fecha, entonces, para decir que esta Casa va a ser ahora, sin la envergadura de ese Seminario, como un signo vocacional en la Diócesis, como un signo vocacional fuerte.

¿Dónde está ubicada la Casa?

La Casa está al lado del templo parroquial de San José Obrero, en La Tablada, justo en la esquina de Santa Fe y Ayacucho, donde vivían las hermanas de la Fraternidad Eclesiástica Franciscana que, lamentablemente, dejaron la Diócesis el año pasado. El deseo del Obispo fue destinar esta casa para hacer esta experiencia. Son cuatro los jóvenes, de distintas edades, que ingresan y que van a vivir aquí. Todos mayores de 23 años en este caso.

¿Cómo será su sostenimiento económico?

Está previsto que sea algo con ayuda de la Diócesis; las parroquias también se comprometieron a colaborarnos, y personas que quieran hacer donaciones. Vamos a vivir de la Providencia. Dios no abandona a sus hijos, así que confiamos en que Él lleva adelante esta obra y nosotros pondremos de nuestra parte.

¿Qué programa de actividades tienen?

No tenemos programada todavía ninguna actividad. Que en este mes de abril los chicos se vayan habituando a la Casa y a lo largo del año iremos compartiendo algunas actividades. Habrá algunas materias o talleres.

¿Quiénes serán los responsables de la Casa?

El Obispo me nombró como responsable de la Casa; soy el sacerdote que va a vivir con los chicos, pero también me colabora el padre Julio Ávalos, que es el párroco, los párrocos de los chicos que ingresan, que van a estar de cerca ayudando, el equipo de Pastoral Vocacional, hay consagradas, laicos y sacerdotes, especialmente los padres Salvador Acevedo y Víctor Vizcarra, los que el Obispo designó para que acompañen de cerca esta experiencia vocacional.

Si algunos jóvenes quieren sumarse a esta experiencia, ¿cómo pueden contactarlo?

Pueden acercarse al Obispado y preguntar por mí. Yo trabajo allí por las mañanas. O llegarse a la parroquia San José Obrero, preguntar por Casa Nazareth. Abriremos otras formas de comunicación y las daremos a conocer.