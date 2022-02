Música

La hija del Rey Del Pop , Paris Jackson , ha editado un EP llamado “The Lost”, que ha sido publicado a través de Republic Records/Universal y ya está disponible en Apple y Spotify.

El proyecto de tres pistas incluye una colaboración con Caamp llamada ‘Lost’, así como las canciones solistas ‘Breathe Again’ y ‘Never Going Back Again’. En apoyo del EP, Jackson aparecerá en el SXSW Showcase de Austin el próximo mes. Después de eso, se unirá a la próxima gira norteamericana de Patrick Droney durante todo el mes de marzo como su show de apertura.

En una entrevista con Access Daily, la cantante habló de su nueva película Sex Appeal, en la que también participan Mika Abdalla, Fortune Feimster y Margaret Cho. Durante la conversación, habló de su familia y, en concreto, de sus hermanos Michael Jackson Jr, también conocido como Prince, y el menor, Blanket. “Creo que mi hermano es probablemente la persona más agradable que he conocido”, dijo sobre Prince. “Lo adoro absolutamente, adoro a todos mis hermanos, son mis mejores amigos”.

Los presentadores Mario López y Kit Hoover le preguntaron más tarde si alguna vez se plantearía colaborar con su tía, icono de la música, Janet Jackson. “No hemos hablado de ello, pero no me opongo”, dijo Paris. “Me encanta colaborar con todo tipo de artistas. Nada me echa para atrás, no importa el género que sea. No puedo decir que me vean haciendo música trap en un futuro próximo, pero estoy abierta a todo.”

Este EP es su primer trabajo después de su álbum debut ‘Wilted’, que fue editado en el 2020.

María Eugenia Gill