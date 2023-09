Para el 9 de este mes, el oficialismo planea reunirse en la vecina provincia de

Tucumán a fin de respaldar al ministro de Economía y candidato a presidente de

Unión por la Patria, Sergio Massa. Ese día, que podría ser tomado como un

relanzamiento de campaña por parte del oficialismo, servirá para reacomodar la

estrategia de UP. Al menos, así lo consideró el gobernador Raúl Jalil en diálogo

con Radio 10. Según dijo, “en principio nos juntaríamos -con los gobernadores- el

9 de septiembre en Tucumán” oportunidad que será propicia para “discutir la

agenda de campaña y también la forma de hacer política”.

Durante la semana que pasó, el mandatario dialogó con CNN Tucumán. En esa

entrevista, había afirmado que los gobernadores están “todos trabajando” para las

elecciones de octubre con Massa a la cabeza y afirmó que iba a estar presente en

la vecina provincia el 9 de septiembre. Al parecer, podrían haber cambios. Sucede

que ayer, en una entrevista con Radio 10, el mandatario evitó dar precisiones

sobre el cónclave oficialista en el jardín de la república, aunque calificó de positivo

el encuentro.

De acuerdo a medios nacionales, el comando de UP planifica el relanzamiento de

la campaña de Massa en Tucumán, con actividades el 8 y 9 de septiembre. En la

primera jornada habrá un encuentro con gobernadores y la CGT. El sábado 9

participarán integrantes de ambas cámaras del Congreso y para las 15 se prevé

un gran acto de cierre en el Hipódromo, con mística peronista a la vieja usanza.

En este contexto y ya de cara a las elecciones generales, Jalil evaluó que “el

desafío es mucho mayor”. Para el caso, consideró que se debe “repensar la

campaña, la agenda y explicar los motivos por los cuales tenemos problemas con

la inflación, uno de los mayores problemas para la gente”. Para el Gobernador,

pese a que “estamos generando mucho trabajo, la gente que trabaja es pobre y el

desafío es mejorar el salario real, aunque será un trabajo lento”.

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Estado local remarcó su confianza de que

“Sergio va a ser nuestro presidente”. Allí calificó de “buena” la reunión oficialista en

Tucumán, evento que desde su punto de vista servirá “para discutir la agenda de

campaña y también la forma de hacer política”. “Hay cosas que cambiar y el 9 de

septiembre va a ser importante la reunión en Tucumán” insistió el gobernador.

El modelo económico

Por otra parte, Jalil contrastó los tres modelos económicos que representarían los

principales candidatos: la dolarización de Javier Milei), el bimonetarismo de

Patricia Bullrich y el peso, con Massa. “Hay tres espacios políticos con miradas

sobre la economía, nosotros defendemos el peso argentino, después están

quienes apuestan por el bimonetarismo y la dolarización” dijo a CNN para

distinguir que estos dos últimos no son fáciles ya que el país debe “tener 55 mil

millones de dólares. El mandatario apeló a poner blanco sobre negro en la idea del

libertario Milei: “No es que se van a ganar 1000 dólares=1000 pesos, hay que

explicarle eso a la gente”.

De esta forma, señaló que el mejor modelo “es el nuestro”. “Estoy convencido que

las cosas van a andar bien, que Sergio va a ser nuestro presidente y que a partir

de mayo del año que viene, si llueve (dejando atrás la sequía), tenemos

agroindustria, superamos las exportaciones de minería y gas, el país todos los

días va a estar un poquito mejor” cerró.