ANÁLISIS OPOSITOR

El presidente del PRO, Carlos Molina, afirmó que teniendo en cuenta la situación del país y la provincia, a Juntos por el Cambio le conviene que las elecciones sean en marzo y no en octubre.

El presidente del PRO Catamarca, Carlos Molina afirmó que a la oposición en Catamarca le convendría que las elecciones provinciales se realicen en marzo y no en octubre junto a las nacionales. El dirigente justificó esta postura al sostener que la imagen del gobernador Raúl Jalil y del presidente Alberto Fernández, no está pasando por el mejor momento en Catamarca. “Yo creo que en el proceso en que se encuentra hoy en día el Gobierno Nacional y el gobierno provincial, una elección temprana a nosotros nos estaría conviniendo”, dijo Molina en diálogo con “Cae el telón” de Radio Ancasti.

Molina aseguró que su postura es personal y no refleja la opinión del resto de los aliados al PRO en Juntos por el Cambio. “Esto es una visión personal que tengo ya que considero que ante la situación que está viviendo la provincia, el Gobernador y el Presidente del país no se encuentran en su mejor momento”, afirmó a lo que añadió que tiene “números” que sustentan estos datos.

Por otra parte e independientemente de cuándo serán las elecciones, el presidente del PRO dijo que ya se está trabajando con la UCR, la Coalición Cívica y el NEO en una “propuesta de gobierno alternativa al oficialismo”.

“Venimos construyendo y trabajando hace rato en toda la provincia porque hay que consolidar la alianza. Estamos preparando un programa alternativo de gobierno en donde disentimos con la actual gestiones en lo que tiene que ver con políticas públicas a largo plazo para la provincia”, dijo.

Candidatura de Fama

Molina también se refirió al lanzamiento del senador nacional Flavio Fama como candidato a Gobernador por parte del referente radical nacional, Martín Lousteau. “Es muy temprano para hablar de estas cosas”, dijo

“Tenemos que avanzar con cautela porque la idea, creo que tanto del senador Fama como de los diputados nacionales, provincial y los presidentes de los partidos, es buscar un consenso para llevar el hombre que mejor nos represente y represente a los catamarqueños en la elección que viene”, añadió.

El dirigente, afirmó que “si no sabemos todavía cuándo va a ser la elección, me parece que no es momento todavía para empezar a hablar de esos temas”.

“Seguramente en los diálogos que tendremos a lo largo de todo este tiempo, irán surgiendo las posibilidades de quienes mejor nos van a representar en cada uno de los lugares que tengamos que llevar a nuestros candidatos para proponerle una alternativa de cambio a los catamarqueños”, agregó.

Fuente: El Chasqui Digital