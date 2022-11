Música

La banda liderada por Brendon Urie se presentó en el United Center Arena ubicado en Chicago, Illinois, el pasado 28 de octubre como parte de su gira estadounidense ‘Viva Las Vengeance’.

Panic! at the Disco invitó a sus fans a “revivir la magia” de ese show a través de un próximo evento virtual, ‘Everybody Needs A Place To Go: ¡Una noche con Panic! At The Disco’.

Relive the magic from the #VivaLasVengeanceTour & join us for Everybody Needs A Place To Go: An Evening with Panic! At The Disco, a 🌏 stream of the Chicago show happening Dec 7th & 8th. Digital tickets are $5 for a limited time, so get ‘em while ya can! https://t.co/VewHhZRkh4 pic.twitter.com/vD8n3VjYNk — Panic! At The Disco (@PanicAtTheDisco) November 14, 2022

Un listado oficial dice: “Panic! At The Disco se ha asociado con Moment para traer la gira Viva Las Vengeance de la banda directamente a ti. Con las canciones de su último álbum y los grandes éxitos de la banda, es un evento que no querrás perderte”.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –