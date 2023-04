Alejandro Páez, el diputado que fue jefe de campaña por la lista opositora en el

radicalismo, se refirió al armado local que impulsa la presidencia de la nación en la

figura de Patricia Bullrich, una estructura en la que se encuentra Movilización, un

viejo socio del Frente Cívico y Social, y dirigentes de la UCR. En esta estructura

está inserto el dirigente radical y exdiputado Miguel Vázquez Sastre, quien en el

pasado lanzó Vanguardia, espacio interno en el partido centenario.

En diálogo con el programa radial Mirada Ciudadana, el legislador aludió a

Vázquez Sastre indicando que el exdiputado “ya no está en el radicalismo”. En

este sentido, explicó que “si no han participado del proceso interno, no son

radicales, están haciendo una movida externa al partido aprovechando una

coyuntura o una circunstancia”. “Puede ser positivo o no, pero los que participaron

en la interna, las dos alianzas, hoy tienen la legalidad y legitimidad para hablar

sobre el proceso político de la oposición en Catamarca”, distinguió Páez.

Aparte, mencionó que “cuando hablamos de algunos libres pensadores que se

fueron del partido, me parece que eso no tiene volumen, no tiene peso político, no

tiene consistencia”. Así las cosas, destacó que “lo nuestro, más allá de que se

haya criticado la cantidad de participación, se nota que el Gobierno al día siguiente

empezó operativos en contra del radicalismo y del sector que le tocó ganar”.