30 septiembre, 2020 15:02

Luego de haber faltado al “Cantando por un sueño” por chocar su auto, Oscar Mediavilla contó como sucedió el accidente.

Oscar Mediavilla no estuvo presente en el Cantando por un sueño porque tuvo un fuerte accidente con su auto. Afortunadamente el jurado se encuentra bien y hoy se comunicó con Ángel De Brito para contarle como sucedió todo.

Ángel De Brito comenzó su programa contando lo que le relató Oscar Mediavlilla: “terrible ayer el choque de Oscar Mediavilla llegando al estudio del Cantando. Hablé hace un rato. Miren cómo quedó la camioneta, esto fue un ratito antes, a unas cuadras, 20, 30 cuadras, en Olazabal y Donado, ahí fue el choque”.

El conductor de LAM continuó: “hace un ratito hablé con Oscar, estaba saliendo de la clínica, empiezo por lo bueno, está absolutamente bien. Lo dejaron en observación porque fue un impacto muy fuerte, estaba como si le hubiera pasado un camión por encima, esto me relató Oscar, pero el choque fue de la siguiente manera”.

“Él venía por Donado y en la esquina de Olazabal hay un semáforo que está titilando. Con ese semáforo así la confusión, pasaron los dos y el Volkswagen chocó la camioneta Honda de Oscar. El choque no fue tan grave, enseguida llegó la policía pero el choque de este auto al de Oscar lo que ocasionó es que se le trabe la rueda, lo que hizo que la camioneta empiece a girar”, detalló.

Ángel agregó: “Cuando empieza a girar me dijo es un momento de terror, me sentía adentro de una película, fue algo espantoso. Al trabarse la rueda pierde el control del auto y su camioneta choca contra otra camioneta que estaba estacionada sobre Donado. Así fue el incidente”.

“En el medio de todo esto se abren todos los airbags, empezó a salir polvo de todos lados y a partir de ahí no entendí más nada me dice. Cuando se quiso bajar la puerta estaba bloqueada así que tampoco podía salir. Inmediatamente llega la policía y llega el SAME para atenderlos. Me dijo que también se le cayó todo el tablero, sentía que se le estaba destruyendo el auto”, concluyó el conductor sobre el accidente de Oscar Mediavilla.

Fuente: Eltrece

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en YouTube