Los profesores Diego Argañaraz y Gimena Sosa, oriundos de la localidad de Los Altos, se consagraron campeones en la categoría Pareja de Zamba Tradicional.

Catamarca vuelve a destacarse en el ámbito cultural nacional gracias al talento de sus artistas. En el marco de la edición 2026 del tradicional Festival de Baradero, los profesores Diego Argañaraz y Gimena Sosa, oriundos de la localidad de Los Altos, se consagraron campeones en la categoría Pareja de Zamba Tradicional.

La dupla logró cautivar al jurado con una puesta en escena que combinó técnica, expresión y un profundo respeto por las raíces folklóricas. Su desempeño sobresaliente les permitió quedarse con el máximo galardón en uno de los certámenes más importantes del país.

El reconocimiento no solo pone en valor el esfuerzo y la dedicación de los bailarines, sino que también posiciona a Los Altos como una verdadera cuna de talentos dentro del folklore argentino. Una vez más, Catamarca deja su huella en lo más alto de la danza tradicional, reafirmando su identidad cultural y su proyección a nivel nacional.