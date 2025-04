Música

En el 25 aniversario de su segundo álbum, la artista lanzará una edición extendida de lujo el 16 de mayo.

“Gracias a mis fans. Este álbum se grabó en un momento muy emocionante de mi vida, y estoy muy agradecida con mis increíbles fans por mantener vivo su legado”, expresó Britney Spears en un comunicado.

Oops!… I Did It Again (25th Anniversary) estará disponible en formato digital y como un vinilo de lujo de 2 LP de 12″, que incluye el álbum original completo más 10 pistas adicionales, incluido el lado B original y dos remixes completamente nuevos de “Stronger” y “Oops!…I Did It Again”.

Además, el vinilo incluye un libro de 20 páginas que recopila momentos memorables de la creación del álbum. También se ofrece una edición limitada en vinilo de 12″ de 2 LP en color sangría.

Oops!… I Did It Again, el segundo álbum de estudio de Britney Spears fue publicado el 16 de mayo de 2000. Con ventas que superaron los 20 millones de copias en todo el mundo, el disco se convirtió en uno de los más vendidos de todos los tiempos y en el segundo álbum de mayor éxito comercial de Spears, después de Baby One More Time.

[embedded content]