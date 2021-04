Renovarse o morir… ¡en todos los aspectos! Ya sea para cambiar de look y apostar por alguno de los cortes de moda de esta temporada o para darle un giro a nuestra vida deportiva y sumarnos a una disciplina que nos lo ponga difíciles, a todos nos gusta afrontar, de un modo u otro, los cambios. Esto no excluye, en punto alguno la renovación de nuestros dispositivos techies, pues, no hay nada que le guste más al usuario que despedir los wearables viejos para dar paso a los últimos modelos con los que satisfacer nuestras necesidades y exigencias. Y los smartphones son los que más cambios suelen tener a la espalda.

Así, elegir una de las muchas opciones que pone a nuestra disposición el mercado tecnológico no siempre es fácil; a no ser que alguna de ellas esté sujeta a una rebaja considerable con la que ahorrarnos 400 euros. Y esto es lo que ocurre con el Xiaomi Mi 10 que, gracias a los Tecnoprecios de El Corte Inglés, puede ser tuyo a mitad de precio si lo compras antes del 21 de abril. ¿Quieres saber qué te ofrece y por qué no deberías renunciar a sus encantos?

Xiaomi Mi 10. El Corte Inglés

Las prestaciones clave de este dispositivo

Un potente sistema de cámaras. Este modelo está diseñado con un sensor primario de 108 MP y una lente ultra gran angular de 13 MP, entre otras. Con ellas y con prestaciones como el modo de enfoque automático láser, el modo nocturno o el flash dual se convierte en uno de los móviles del mercado que más apuestan por la fotografía. Con estas lentas se consiguen imágenes nocturnas brillantes y claras por la noche. En cuanto al vídeo, graba en UHD 8K 30fps y ofrece modos para conseguir las mejores producciones audiovisuales.

Este modelo está diseñado con un sensor primario de 108 MP y una lente ultra gran angular de 13 MP, entre otras. Con ellas y con prestaciones como el modo de enfoque automático láser, el modo nocturno o el flash dual se convierte en uno de los móviles del mercado que más apuestan por la fotografía. Con estas lentas se consiguen imágenes nocturnas brillantes y claras por la noche. En cuanto al vídeo, graba en UHD 8K 30fps y ofrece modos para conseguir las mejores producciones audiovisuales. Diseño único. Además de una pantalla TrueColor de 6,67’’ que permite obtener unos gráficos inigualables, esta versión está diseñada para ofrecer una imagen elegante en la que belleza y funcionalidad se unen. La parte delante y trasera están curvadas en 3D con bordes conterneados suaves y biseles laterales. Su pantalla ofrece un brillo más alto con una mejor eficiencia energética y siempre garantizando la seguridad ocular.

Además de una pantalla TrueColor de 6,67’’ que permite obtener unos gráficos inigualables, esta versión está diseñada para ofrecer una imagen elegante en la que belleza y funcionalidad se unen. La parte delante y trasera están curvadas en 3D con bordes conterneados suaves y biseles laterales. Su pantalla ofrece un brillo más alto con una mejor eficiencia energética y siempre garantizando la seguridad ocular. Rendimiento y conexión. Este modelo tiene el rendimiento del Qualcomm SD 865 lo que permite obtener gran velocidad a la hora de usar el dispositivo y transferir datos. Además, cuenta con un sistema de enfriamiento avanzado que disipan el calor generado durante el uso a largo plazo para garantizar el máximo rendimiento. En cuanto a la conexión, además de la demandada 5G, este terminal ofrece conexión rápida simultánea en tres redes.

Este modelo tiene el rendimiento del Qualcomm SD 865 lo que permite obtener gran velocidad a la hora de usar el dispositivo y transferir datos. Además, cuenta con un sistema de enfriamiento avanzado que disipan el calor generado durante el uso a largo plazo para garantizar el máximo rendimiento. En cuanto a la conexión, además de la demandada 5G, este terminal ofrece conexión rápida simultánea en tres redes. Batería. Su batería de 4,780mAh se puede recargar de forma inalámbrica y permite maximizar su duración para que nada nos deje sin autonomía.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.