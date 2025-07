Música

Este fin de semana, Oasis regresó a los escenarios 16 años después de su separación con un concierto histórico frente a cerca de 75.000 espectadores.

Los Gallagher ofrecieron un set de dos horas repleto de clásicos junto al miembro original Paul “Bonehead” Arthurs en guitarra y piano, Gem Archer en guitarra, Andy Bell en bajo y Joey Waronker en batería. Los teloneros fueron Cast y Richard Ashcroft (ex líder de The Verve).

Con una bandera del Manchester City extendida sobre un amplificador, Liam y Noel subieron al escenario tomados de la mano y arrancaron el show con “Hello”, de su aclamado disco de 1995, (What’s The Story) Morning Glory?.

También sonaron (entre otras canciones): “Cigarettes & Alcohol”, “Acquiesce”, “Little By Little”, “Stand By Me”, “The Masterplan”, “Wonderwall”, y el cierre fue con “Champagne Supernova”.

Because we need each other, we believe in one another #oasislive25 pic.twitter.com/P3tRl0mNj3

— Oasis (@oasis) July 5, 2025