MOSAIQUISMO, ARTE MATERIAL Y DANZA TEATRO

El Museo Histórico abre sus puertas en septiembre a nuevas propuestas de talleres artísticos destinados a niños, adolescentes y adultos, reafirmando su compromiso de ser un espacio de encuentro, creación y transformación a través del arte.

Se trata de tres talleres de diferentes lenguajes y estéticas, que invitan a la experimentación, el movimiento y el juego creativo:

Metáforas Materiales, taller a cargo de Luisina Castillo Gutiérrez, es un espacio de exploración sensorial y expresiva, orientado a la creación de piezas cargadas de sentido emocional. Los participantes trabajarán con materiales diversos —desde tela hasta cerámica— en un proceso donde la sensibilidad artística se enlaza con la experimentación.

Desde el 9 de septiembre al 1 de noviembre, las clases serán los martes de 18 a 20 y los sábados de 10 a 12. Inscripciones al 383-4630238.

Cuerpo en Escena: Taller integrado de Danza y Teatro, estará a cargo de María Agustina Luna. Dirigido a adolescentes y a quienes quieran descubrir nuevas formas de expresión, este taller combina improvisación, juego dramático y técnicas de danza para potenciar la teatralidad. La propuesta culminará con una muestra grupal donde se compartirá el proceso vivido.

Esta propuesta se dictará los miércoles de 15 a 17 y los sábados de 10 a 12 hs y tendrá una duración de dos meses aproximadamente: inicia el 3 de septiembre hasta el 25 de octubre. Informes e inscripciones: 383-5522790.

Colores Cálidos: Taller de Mosaiquismo, con Soledad Alderete, está destinado a niños a partir de 6 años. Este taller propone la creación de un espejo decorado con base de MDF, venecitas y azulejos pre cortados, utilizando técnicas simples de mosaiquismo. Una primera experiencia artística para despertar la creatividad en los más pequeños.

Será una sola clase el sábado 13 de septiembre, en el horario de 10 a 12. Inscripciones: 383-4764313.

Todas las actividades son aranceladas.