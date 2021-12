Música

Se compartieron en línea nuevos detalles sobre el álbum gospel inédito que el fallecido rapero grabó en 2008.

Mientras vivía en Arizona, a finales de la década de 2000, la estrella trabajó en un álbum doble llamado ‘Walk With Me Now And You’ll Fly With Me Later’.

Aunque el disco no llegó a publicarse, estaba previsto que una mitad fuera de temas de hip-hop y la otra de canciones gospel. Según una nueva información de Rolling Stone, la mayor parte de estos últimos temas se grabaron en una noche.

Pat Gallo -también conocido como el productor Divine Bars- dijo que le costó mucho conseguir que el rapero viniera al estudio esa noche, pero que cuando lo hizo, se fue a un baño del piso de arriba a fumar crack. Cuando terminó, le dijo a Gallo que tocara un ritmo y le escribió una canción que luego la grabó en una sola toma, antes de repetir el proceso.

El productor añadió que él y DMX estaban bajo constante vigilancia policial en ese momento, diciendo que “no podían salir de casa sin que los detuvieran”.

Una cantante local llamada Janyce también trabajó en el proyecto con DMX y Gallo. Cuando ella estaba grabando una canción llamada ‘Let Me Be Your Angel’, el rapero estaba esperando fuera de la cabina de voz y grabó dos versos en cuanto ella terminó. “Cuando salió de la cabina, estaba llorando”, dijo Janyce. “Estaba rezando y llamando a Dios”.

DMX murió el 9 de abril de 2021 a la edad de 50 años. La autopsia reveló posteriormente que la causa de su muerte fue un ataque cardíaco inducido por la cocaína.

Matilde Moyano