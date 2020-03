Los representantes de los gremios docentes iniciarán hoy, a partir de las 9.30, la conciliación obligatoria con el Ministerio de Educación en la Dirección de Inspección Laboral (DIL). Si bien en un principio la audiencia estaba fijada para ayer, por distintos motivos que no se dieron a conocer se pospuso para hoy. La única oferta que realizó

el Ministro de Educación antes de entrar en conciliación fue un incremento de $1.500 no remunerativo que fue rechazado por todos los sindicatos.

La conciliación obligatoria fue solicitada por el Ministerio de Educación luego de un cruce con los gremios, debido a que a pocos días de iniciar el ciclo lectivo 2020 los convocaron a una reunión en donde no hubo ningún ofrecimiento salarial. Ante ello los gremios SIDCA, UDA y ATECA se agruparon y decidieron anunciar un paro por 48 horas. Sin embargo minutos después el Ministerio de Educación los convocó nuevamente, aunque la única oferta que allí les realizó fue un incremento de $1.500 “en negro” a cuenta de lo que se defina en paritaria, lo que fue totalmente rechazado por los gremios. Al mismo tiempo, desde el Ministerio solicitaron la conciliación obligatoria a la DIL. Es por ello que las clases se iniciaron de manera normal el pasado 2 de marzo.

No obstante las expectativas de los gremios no son mayores, ya que desde el inicio de las reuniones y de acuerdo con lo que manifestó el gobernador, Raúl Jalil, la provincia aún debe esperar el análisis de lo que recibirá de coparticipación para ver cuál será la pauta salarial que manejarán para este año.

También la mira estará puesta en la participación del resto de los gremios docentes (SADOP, SUTECA y ADUCA), quienes no habían convocado formalmente a paro y en la conciliación solo ingresaron formalmente SIDCA, ATECA y UDA.

Juan Godoy, de SUTECA, señaló que ellos también anunciaron medidas de fuerza por lo que participarán de la conciliación. “La paritaria nacional ya marcó un formato de acuerdo salarial para todo el país. Nosotros como entidad base de CTERA entendemos que es lo mínimo que podemos aspirar en la provincia. De todos modos necesitamos una propuesta concreta y que la Provincia solicite que se actualice el FONID. Esperemos que se pueda llegar a un entendimiento para no iniciar medidas de fuerza” señaló Godoy, quien dijo que deberían dar un incremento del 40% para este año.

El arreglo al que hizo referencia el gremialista es el acuerdo que logró el Gobierno en la paritaria nacional para llevar el mínimo salarial a $25.000 en julio (primero se elevará a $23.000 en marzo) y cuatro sumas fijas de $1.210 a pagar en marzo, abril, mayo y junio. Además se va a elevar el salario mínimo a $23.000 a partir de marzo. La propuesta estipula una suba del 13,5% del salario inicial más el pago de las cuatro sumas fijas hasta junio, mientras que luego de ese mes las partes se deberán volver a sentar para negociar el aumento correspondiente al segundo semestre de 2020.