Música

Escuchá en Nueva Música /New Music los lanzamientos musicales más destacados.

Julio

CALVIN HARRIS , 21 SAVAGE | NEW MONEY

EL DJ/productor escocés Calvin Harris lanzó su tema “New Money” con 21 Savage, canción que aparecerá en Funk Wav Bounces Vol. 2, la esperada secuela de su álbum de estudio de 2017.

TIESTO, CHARLI XCX | HOT IN IT

Cuarto single adelanto del nuevo álbum de Tiesto, que se asoció nuevamente con la super cantante Charli XCX.

LAUV | KIDS ARE BORN STARS

Single adelanto del nuevo álbum de LAUV titulado “All 4 Nothing”, que tiene fecha de salida para el próximo 5 de agosto.

THE CHAINSMOKERS, BOB MOSES | WHY CANT YOU WAIT

El dúo de DJs y Productores neoyorkinos lanzaron la canción que lleva el título de su nuevo álbum “Why Cant You Wait “, con la colaboración del otro dúo electrónico canadiense “Bob Moses”.