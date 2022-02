Música

La banda inglesa compartió una nueva canción llamada “Grace” , que formara parte de su nuevo album , luego de estar ausentes en el mercado por mas de 5 años.

La nueva placa se titula “In Amber” , se editara bajo el sello BMG , y tiene fecha de lanzamiento el 17 de junio. Los fans ya pueden reservar su copia acá :

https://hercules.lnk.to/InAmberPR

Hablando del nuevo disco, Andy Butler dijo: “En este disco hay campos emocionales en los que no me había aventurado antes con Hércules And Love Affair.

“La destrucción, la rabia, la pérdida, pero también la redención y el viaje hacia el empoderamiento son las piedras de toque del álbum. Me ha llevado años hacerlo, pero estoy contento de presentarlo ahora, en un momento en el que todos nos hemos enfrentado a sentimientos tan intensos de forma colectiva y a una escala sin precedentes”.

“En la música dance se tiende a centrar la atención en la celebración, la alegría, el deseo, el desamor. ¿Pero la rabia? ¿Contemplación existencial? No tanto… ciertas emociones parecen estar fuera de los límites”.

Butler se ha reunido con Anohni para el proyecto, unos 14 años después de que ambos trabajaran juntos por última vez.

Reflexionando sobre ello, Butler dijo: “En cierto modo, ‘In Amber’ es un disco que no sabía que llevaba dentro. Desde cantar en voz alta, hasta sugerir que Budgie (de la fama de Siouxsie and the Banshees y The Creatures) participara, pasando por desbaratar algunos de los arreglos para conseguir más impacto – Anohni definitivamente sacó mucho de mí”.

“Como artista que siempre ha puesto mi experiencia personal vivida en mi trabajo, por no hablar del caos de vivir estos últimos tiempos, no podía en conciencia hacer algo cómodo”, añadió Butler.

“Necesitaba expresar mi malestar. Hacer un disco de techno o house que sonara a los 90, o un extraño tema de baile que sonara a los 80 no era algo que necesitara hacer”.

Este es el Tracklist del Album :

‘Grace’

‘One’

‘You’ve Won This War’

‘Christian Prayers’

‘Dissociation’

‘Contempt for You’

‘Gates of Separation’

‘Killing His Family’

‘Who Will Save Us?’

‘The Eyes of the Father’

‘Poisonous Storytelling’

‘Repent’

Guillermina Sanchez