La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos presenta el noveno episodio de su podcast Cultura en Diálogo segunda temporada, una producción que invita a descubrir, a través de entrevistas y relatos, a los protagonistas y hechos que marcaron la memoria cultural de Catamarca.

En esta nueva edición, titulada “Manuel Acosta Villafañe, la voz y el canto de Catamarca hacia el mundo”, el profesor Oscar Vera, ex legislador e investigador de la historia y la cultura provincial, comparte una mirada profunda sobre la vida y la trayectoria de este músico santamariano.

Manuel Acosta Villafañe es reconocido como uno de los grandes precursores del folklore argentino. Su compromiso con las raíces y tradiciones de los Valles Calchaquíes lo convirtió en un verdadero embajador cultural de Catamarca. Con su arte, supo llevar la voz y la identidad del norte argentino a Buenos Aires y a escenarios de proyección nacional, consolidando un legado que todavía hoy inspira a nuevas generaciones de artistas y cultores de la música popular.

El episodio se encuentra disponible en la cuenta oficial de Spotify del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, y forma parte de la propuesta de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos de difundir y poner en valor la riqueza cultural e histórica de la provincia.