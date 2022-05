Trabajadoras y trabajadores que prestaron servicio en el Hospital San Juan

Bautista (HSJB) durante la pandemia se manifestaron para reclamar por

los nombramientos en el Ministerio de Salud y aseguraron sentirse

“discriminados por no entrar en los nombramientos”.

Ayer por la mañana, el personal sanitario realizó un corte de calle en

avenida Presidente Arturo Illia durante la mañana. En la oportunidad,

Elizabeth, una de las enfermeras que participó en la manifestación, dijo a

El Esquiú Play que “en toda la pandemia se trabajó con pacientes Covid

positivo; y un grupo de chicas de laboratorio, que son las que hisopaban

durante todo el día, todos los días, de lunes a lunes”. “Fuimos excluidos del

decreto de nombramiento, donde del Hospital San Juan solo entraron

médicos y nos dejaron afuera a nosotros. Ahí estuvimos siempre, haciendo

guardias. Así también llevando el virus a la casa, contagiando familia,

perdiendo familiares por el virus y nos sentimos decepcionados,

discriminados porque solo nosotros no entramos a los nombramientos”.

La enfermera también destacó: “Hablamos con Johana Carrizo (por a la

secretaria de Asistencia en Salud Pública) y la solución que ella nos da es

equipararnos con el tema de guardias. Pero no es eso lo que nosotros

queremos. Nosotros queremos la estabilidad laboral. Ella nos propone

esperar de tres a cinco años para recién darnos un nombramiento. Le

preguntamos por qué entró el (personal del) Malbrán, que también atendió

Covid, y nosotros no. Y su respuesta fue que para nosotros ‘no hubo

presupuesto’. Que no hay presupuesto para darnos nombramientos a los

enfermeros del Hospital San Juan”.

“Queremos la planta permanente”

Paola, otra de las enfermeras que estuvo presente en la movilización,

destacó que están pidiendo “la planta permanente, como prometieron que

iban a darnos”. “Trabajamos duro en la pandemia, queremos la planta

permanente. Cuando ellos nos necesitaron, estuvimos pendientes, al pie

de la letra. Ahora necesitamos que ellos cumplan con nosotros. Vamos a

seguir haciendo marchas hasta tener una respuesta favorable”.

Miriam, también enfermera, señaló que fueron “contratados cuando

comenzó la pandemia”. “Hemos trabajado bastante. Considero que nos

merecemos la planta ya que, al estar tanto tiempo trabajando, nuestros

hijos han sufrido nuestra ausencia”.