Laurita Fernández contó en una entrevista porque viajo con un amigo a Nueva York y explicó la pelea que tuvo con su pareja, Nico Cabré.

Hace 5 días llegó Laurita Fernández de sus vacaciones por Nueva York y tuvo que ponerse en cuarentena ya que es un país de riesgo de Coronavirus.

La bailarina realizó una entrevista desde su casa con el programa que conduce Vero Lozano en Telefe, “Corta por Lozano”. Además de relatar cómo está viviendo estos días de “cuarentena” también habló sobre cómo fueron sus últimas horas en New York.

“Los baños públicos tenían alcohol en gel, jabón, toalla individual. Los últimos 2 días de mis vacaciones te daba miedo salir a la calle , había poca gente, no quería tocar nada, ni salir a comprar” contó Laurita Fernández.

Además dijo que cuando entrabas a un local de ropa “no te dejaban tocar nada” por temor al Coronavirus. Por otro lado explicó que viajo con un amigo “porque no quería internar a Nico en los teatros de revistas porque se que no le gustan”.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump canceló vuelos internacionales y cerro todos los teatros del país para evitar el contagio y expansión del Coronavirus.

Por otro lado, Laurita Fernández habló sobre los rumores de crisis con Nico Cabre y explicó que un día mientras estaban de temporada en Mar del Plata le hicieron una nota y “justo salimos separados del teatro”.

La foto de Laurita Fernández y Nicolás Cabré en un aeropuerto que dejó de lado los rumores de crisis

“Nico se había enculado por algo y se fue antes del teatro, tuvimos una discusión como cualquier pareja , no estabamos en crisis” aclaró la bailarina.

Luego contó que ” nos encontramos en la cochera porque íbamos en un solo auto. No me acuerdo por qué nos enojamos y discutimos, como todo el mundo. Tenemos nuestros agarres. No sé por qué nos habíamos enculado”.

