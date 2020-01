6 enero, 2020 4:52

Luego de haber sufrido un corte por la caída de un techo de marmol, Nora Cárpena habló de cómo su recupera y su regreso al teatro.

El sábado 4 de enero en horas del mediodía, Nora Cárpena fue víctima de un insólito accidente en el Cementerio de La Loma, que le provocó un corte por el cual se vio obligada a suspender la función de teatro.

La actriz había ido junto con una amiga a visitar los restos de su padre, el actor Homero Cárpena, su madre Haydée Larroc y su esposo Guillermo Bredeston.

Nora Cárpena fue impactada por un trozo de mármol que se desprendió del techo y cayó de manera directa sobre su cabeza. Como consecuencia del fuerte golpe, recibió una herida profunda en el cuero cabelludo.

Inmediatamente fue trasladada a un centro médico en donde la estabilizaron, le hicieron los controles correspondientes, desinfectaron y le suturaron la zona con siete puntos.

Nora Cárpena tras el duro accidente: “todavía no me quieren del otro lado”

Afortunadamente este domingo, Nora Cárpena reapareció públicamente y contó con detalles lo que había ocurrido en el cementerio: “Tuve un accidente que pudo haber sido gravísimo. Me parece que todavía no me quieren del otro lado. Había ido a llevar unas flores, porque están mi marido y mis padres en la bóveda familiar de toda la vida, porque mi padre era marplatense”.

Y agregó: “Esta cosa de tradición de señora grande de ir al cementerio con mis florcitas. Y había un mármol muy grande y de golpe estalla y caen pedazos, gracias a Dios. No sé cómo cayó porque yo estaba cerrando la puerta”.

Luego habló en exclusiva con Infama y contó: “Llamamos al SAME, vino rápido. No había nadie, imaginate, a las 12 del mediodía con el sol que había en el cementerio… ¡Yo, los muertos y mi amiga (sic)! Fue muy gracioso porque ella estaba vestida de playa y gritaba: ‘¡Ambulancia!”.

“Ahí no me podía mover. Me tenía agarrada Marcelo, uno de los cuidadores de la bóveda. Fue el que llamó al SAME. No perdí la conciencia en ningún momento, por suerte. Creo que es porque no llegó al cráneo”, relató.

Y para concluir, Nora Cárpena, contó con muy buen humor: “No tengo nada… Pero (Carlos) Rottemberg me dijo que (Bredeston) debía estar con una mina y quería que me fuera. Me hizo reír… Con Carlos tengo toda la confianza del mundo y sé lo que lo quiso a Guillermo, y Guillermo a él. Es como una amiga que me dijo ‘no vayas más al cementerio’. Qué se yo… Cada uno interpreta las cosas como quiere. Yo interpreto que fue un accidente y quedó ahí”.

