Noelia Marzol posó con un mini vestido con recortes (y sin ropa interior)

6 enero, 2021

Una vez más Noelia Marzol logró enamorar a todos sus seguidores. En esta ocasión lo hizo con un vestido con recortes que encandiló a todos.

Los últimos meses trajeron grandes noticias para Noelia Marzol. A mediados de noviembre anunció que está embarazada de su primer hijo y tan solo unas semanas más tarde reveló que dará a luz a un varón. “Tengo un nombre en mente, pero es medio polémico. No quiero que tenga uno demasiado habitual” aseguró muy contenta.

Mientras que en el plano laboral la bailarina continuó desempeñándose en la obra “Sex” y recientemente comenzó a trabajar en el programa de Canal Nueve “Todo puede pasar”, junto a Graciela Alfano, Nicolás Occhiato y José María Muscari.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 2 millones de seguidores, la artista decidió compartir una foto del particular look que eligió para salir al aire. Se trata de un vestido verde con recortes en los costados y con el que presumió su escultural figura.

Horas antes, a través de sus historias, había compartido un video en el que reveló que el vestido fue confeccionado por su amiga Paz Cornú y dejó una particular revelación: “¡Epa! ¡Epa! El modelito que me hizo mi amiga Paz Cornú. ¡Ay, Dios! Se olvida que yo estoy embarazada, me pone todo esto y yo tengo que andar sin bombacha”.

En pocas horas la publicación tuvo más de 50.000 “me gusta” y sus seguidores le dejaron cientos de elogios.

