A tres días del lanzamiento del álbum de grandes éxitos de la banda, presentaron “Flying On The Ground”. ¡Escuchala acá!

Back The Way We Came: Vol 1(2011-2021) saldrá a la luz este viernes 11, y para encender aún más la expectativa, Noel Gallagher’s High Flying Birds acaba de lanzar un nuevo single: “Flying On The Ground”.

New track, ‘Flying On The Ground’ is taken from ‘Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)’, released June 11th!

Pre-order & pre-save here: https://t.co/U72T1JNGTy pic.twitter.com/5oGEON3nzp — Noel Gallagher (@NoelGallagher) June 7, 2021

“Es literalmente lo mejor que he lanzado desde el último tema que publiqué. Si Burt Bacharach escribiera para la Motown, así es como sonaría, sólo que no tan bien, obviamente”, explicó el frontman en un posteo de la banda.

Además del adelanto, la banda lanzó un videoclip protagonizado por Matt Smith y Gala Gordon, actores que previamente habíamos visto en sus recientes entregas audiovisuales.

Noel Gallagher’s High Flying Birds nació luego del final de Oasis y lanzó su primer álbum en 2011, que tuvo temas como “The Death of You and Me”, “If I Had a Gun…”, “Dream On” y “Everybody’s on the Run”.

¡Mirá el video acá!

Rose Bouzon