Música

Se trata de un adelanto de su nuevo disco, “Hotel Surrender”, que se estrenará el 16 de julio.

Nick Murphy, músico y DJ australiano más conocido como Chet Faker, acaba de presentar “Feel Good”, adelanto del trabajo “Hotel Surrender”, que se lanzará el próximo 16 de julio.

Junto con el single se publica un videoclip en el que se lo ve patinando por una ruta desierta mientras cae el sol en el desierto de California. Producido por FREENJOY -que trabajó anteriormente con The Weeknd, Ariana Grande, Doja Cat, y Travis Scott entre otros-, el video muestra la hasta ahora desconocida pasión de Murphy por los rollers, aunque esta no le salió barata en la grabación del video: “Me rompí la mano filmando esto y no me arrepiento ni un poco”, aseguró.

“La canción trata sobre sentirse bien. El video es cómo me siento bien. Hablar más va a acabar con la vibra”, explicó el músico sobre “Feel Good”, parte de su próximo trabajo, “Hotel Surrender”, un álbum de 10 tracks escrito, grabado y producido por Murphy y mezclado por Dave Fridmann. Según confesó, si bien las terminó en marzo de 2020, adquirieron nuevo sentido durante la pandemia. De esas diez canciones, ya conocemos “Low”, “Get High”, “Whatever Tomorrow” y el reciente remix de Soulwax.

Durante las últimas semanas, Chet Faker fue anunciado entre los principales carteles de festivales de todo el mundo, como Austin City Limits 2021 y Primavera Sound 2022.

¡Mirá el video acá!

Rose Bouzon