Música

Mientras almorzaba con su familia, un restaurante entero sorprendió a Noel Gallagher y le cantó el hit de Oasis.

El video muestra al mayor de los Gallagher almorzando con su familia antes de que un DJ dejara caer el famoso tema. El personal y los comensales empiezan a aplaudir y a cantar la canción perteneciente al exitoso “What´s the story? Morning Glory” (1995) a un avergonzado Gallagher, que finalmente muestra su agradecimiento aplaudiendo.

When you find Noel Gallagher in Ibiza… 📹 melisse2211 pic.twitter.com/jSEwA15rFb — Oasis Mania Fanpage (@oasismania_uk) July 31, 2022

Recordemos que Big Brother Recordings anunció recientemente la reedición del tercer álbum de Oasis, “Be Here Now“, con motivo de su 25º aniversario.

Pablo De Mattei

-DJ PAUL (AR)-