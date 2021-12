Música

El mayor de los hermanos Gallagher anunció que filmará todo el proceso de creación de su nuevo disco junto a su banda High Flying Birds.

El ex Oasis de 54 años tendrá cámaras en los estudios Abbey Road para capturar los “momentos mágicos” junto a su banda mientras graban la esperada continuación de “Who Built the Moon?” (2017).

Sin embargo, a diferencia de la reciente docu-serie de Disney ‘The Beatles: Get Back’, Noel insistió en que no habrá imagenes suyas poniendo la pluma en el papel, ya que cree que a nadie le interesa ser testigo de cómo “se pone a retocar los mismos cinco acordes“. Así lo dijo: “Yo escribiendo, una vez que lo has visto durante una hora, entonces listo , ya lo has visto. La gran diferencia es que ellos son los Beatles y Paul McCartney está escribiendo ‘Get Back’ y yo estoy escribiendo un disco que, francamente, con la mejor voluntad del mundo, no le va a importar a mucha gente.”

Y agregó: “Yo, que estoy haciendo un poco de ruido con los mismos cinco acordes que he usado toda mi vida, diciendo: ‘Sunshine, through the rain, can’t buy fame’, no tiene la misma gravedad. Una vez que la grabación está en marcha puede haber momentos mágicos”.

En ‘The Beatles: Get Back’, los fans son testigos de cómo Sir Paul McCartney, de 79 años, hace magia con las primeras letras y el riff de la icónica ‘Get Back’.

Noel tiene previsto entrar en el legendario estudio el mes que viene para grabar el LP. En el podcast de su amigo Matt Morgan, dijo: “Empecé a escribir el álbum en enero de 2021 y pensé que si lo terminaba para la semana previa a la Navidad sería genial. De hecho, lo terminé con un día de antelación. Empezaré a grabar el 20 de enero”.

También reveló que “Talk Tonight” de Oasis -escrita y cantada por Noel- inspiró un par de temas del próximo álbum. El tema acústico se publicó originalmente el 24 de abril de 1995 como cara B del éxito de ventas “Some Might Say”, junto con “Acquiesce” y “Headshrinker”, y también aparece en el álbum recopilatorio de lados B de 1998, “The Masterplan”.

“Hay uno o dos temas en el nuevo álbum que están en esa línea. Una es una de mis canciones favoritas que he escrito, tiene grandes acordes y es muy, muy triste“, detalló el músico.

Matilde Moyano