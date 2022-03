Música

El compositor de “Don’t Look Back In Anger” y su hermano Liam crecieron en Burnage, Manchester, y ha insistido en que los “niños de clase trabajadora” tendrían dificultades para entrar en la música hoy en día debido a los costos que supone crear una banda.

Dijo al periódico Daily Mirror: “¿Dónde están ahora los chicos de 14 años en las bandas?

“Los chicos de clase trabajadora no pueden permitírselo, porque las guitarras son caras y no hay salas de ensayo. Todos se han convertido en bares de vinos y pisos.

“Hay muchos cantautores, un montón de bandas de clase media… que llevan guitarras en lugar de tocarlas. Pero cuatro o cinco tipos de una urbanización no pueden permitirse tener guitarras”.

Mientras tanto, Noel reveló anteriormente su orgullo de que su hijo Sonny, de 11 años, esté siguiendo sus pasos musicales.

El verano pasado, se alegró mucho cuando su hijo se subió al escenario y tocó el tema clásico de T.Rex “20th Century Boy” en un concierto escolar.

Dijo entonces: “Se me hizo un pequeño nudo en el estómago porque pensé: ‘Sólo tiene 10 años’, ¿me entiendes? No lleva tanto tiempo tocando, ni siquiera le interesa tanto.

“Y había una pequeña cosa, como un proyector de quién era y qué iban a tocar, y salió ’20th Century Boy’ de T.Rex, y yo estaba como, ‘¡Métete ahí hijo!’ y él la tenía.

“Lo tenía claro. Tenía el riff. Tocó de maravilla e incluso hizo unos pequeños movimientos al final. Y nunca he estado tan orgulloso de nada ni de nadie en mi vida. Fue genial, fue increíble”.

Y Noel reveló que a su hijo “le va bien con la guitarra”, y que se le puede oír tocarla en casa todas las noches.

Y añadió: “Cuando subo a darle las buenas noches le digo: ‘¿Qué estás tocando, amigo?

“Me enseñó, y la verdad es que no sabía tocar este riff, Back In Black, que es un riff famoso. Es un rockero, le gusta AC/DC y Queen, es jodidamente bueno. Espero que no haya empezado demasiado pronto para que cuando llegue a los 18 años se aburra de ello. Es mi pequeño protegido”.

Melisa Erizaga