Música

El mayor de los hermanos Gallagher compartió para Año Nuevo un nuevo demo titulado «In a little while».

La leyenda del britpop y antiguo miembro de Oasis publicó la canción como una nueva maqueta de su banda High Flying Birds.

Gallagher había anunciado el tema por primera vez en su cuenta X/Twitter en Año Nuevo, compartiendo un fragmento de la nueva canción con un pie de foto en el que simplemente indicaba el título y la fecha de lanzamiento. El track ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

En cuanto al tema en sí, el cantante, compositor y guitarrista adopta un enfoque despojado, tocando con una guitarra acústica y cantando una letra melancólica y esperanzada a la vez.

“They say it’s over, well I don’t believe it/ They tell me it’s gone but that can’t be true/ And if it’s lost, well I’m gonna find it/ Turn me a page, let’s start anew,”

(Dicen que se ha acabado, pero yo no me lo creo. Me dicen que se ha ido, pero eso no puede ser verdad. Y si se ha perdido, voy a encontrarlo. Pasa la página, empecemos de nuevo), canta en el estribillo.