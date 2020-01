30 enero, 2020 15:56

Bal y Heredia.

En un nuevo escándalo del verano, se dio un fuerte cruce entre Fede Bal y la pareja de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini. Estos se quejaron reiteradas veces de los ruidos molestos que provenían de las numerosas fiestas que organizó el mediático en el barrio marplatense en el cual son vecinos.

En las últimas horas se conoció el furioso audio que Bal le mandó a la dueña de la casa que está alquilando en la ciudad balnearia. Los tres están viviendo en el barrio privado Country Rumenco, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad.

“Toqué el timbre como deben hacerse las cosas. No… Ni grupito de WhatsApp, ni Rumencó, ni el teatro. Ya hablé con ellos, aclaré todo, no hay fiestas” , comenzó diciendo Bal en el audio.

Y siguió: No sé quién mier… tira ese rumor. Son ellos que quieren ponerme en una situación de quilombero, cuando estoy en el mejor verano de mi vida, el más tranquilo”.

Fede Bal enfrentado a Gonzalo Heredia y Brenda Gandini.

Aparentemente, Fede Bal suele organizar varias fiestas que son a todo volúmen y que terminan alrededor de las 6 y media de la mañana. Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, que están viviendo en la casa de al lado de la del actor, se quejaron porque no aguantan más esta situación. Contaron que sus hijos, Eloy y Alfonsina, no pueden dormir por los ruidos.

Heredia, Gandini y sus hijos.

“Gonzalo habló de una manera no cordial para ver si entendía este chico, para que no haga más lío. Pone la música a todo lo que da y la gente está gritando en el patio. No puedo seguir en esta situación”, explicó Brenda en un audio tras el cara a cara de Heredia y Bal.