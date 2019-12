19 diciembre, 2019 16:15

Mientras que hablaba con Puli Demaría, la mejor amiga de Pampita, Ángel de Brito reveló un momento emocional que marcó la vida de la modelo.

Pampita se encuentra en un tenso momento mediático ya que la ex niñera de sus hijos, Viviana Benitez, la denunció por maltrato psicológico y por haber causado la pérdida de un embarazo. En medio de ésto, Ángel de Brito invitó a su programa a Puli Demaría y compartió un momento emocional sobre la modelo.

“Estábamos en un corte, y vino una nena a sacarse una foto, una nena chiquita y se puso a llorar de una manera y no podía parar. No podía parar digamos, es una cosa que obviamente la va a acompañar toda la vida, y después la ves tan dura, tan terminante”, reveló Ángel de Brito sobre Pampita.

“Se desarma y se arma. Pero también ama lo que hace, ama profundamente conducir su programa, tener la posibilidad con Pampita Online, este año lo disfrutó ser jurado con vos (a Ángel de Brito), te juro que venía al programa y decía “no saben lo que nos estamos divirtiendo, lo bien que lo estamos pasando”, lo disfrutó en serio”, terminó Puli Demaría sobre Pampita.

Un día antes, Pampita habló del ritual que mantuvo con Ángel de Brito durante todos los programas de ShowMatch: “Cuando mostraba el look y subía, él me esperaba, me daba la mano y me la apretaba fuerte. La hicimos siempre, siempre, siempre y nunca pasó nada. Fue un año muy lindo, pero lo hacíamos a raja tabla. No lo podemos dejar de hacer ahora”.

Durante la visita de la mejor amiga de Pampita, Puli Demaría en el programa de Ángel de Brito, “Los ángeles de la mañana”, la Dj se refirió a la traición de la ex niñera: “A todas nos dejó azoradas, porque todas sus amigas la conocemos. Y es verdad que fue dama de honor en la boda de Caro e invitada en la fiesta, y no que estaba para ocuparse de los chicos”

