En su mensaje, el jefe comunal dijo que se hizo un acto de justicia. Felicitó al SOEM por los logros y destacó que el año cerrará con un 98% de aumento para los municipales.

En un acto que se realizó en la plaza 25 de Agosto, el intendente Gustavo Saadi, acompañado por el gobernador Raúl Jalil y funcionarios municipales, formalizó el pase de casi 300 empleados a planta permanente del municipio. Se trata de beneficiarios del programa “Catamarca Ciudad Trabaja” y contratos de obra que fueron incluidos en un plan de regularización impulsado por el intendente y que, ahora por ser ordenanza, se transformó en una política pública. El jefe comunal se mostró conmovido por el alcance de su decisión y valoró que la estabilidad laboral ya no estará condicionada por trabajar para alguien en una campaña política o por la amistad con algún funcionario o concejal.

En el día del empleado municipal, la comuna capitalina entregó el decreto a 296 agentes que cumplieron con el requisito de tener más de diez años de antigüedad. También se llevaron a cabo sorteos para todos los que forman parte de la familia municipal.

Ante el mensaje de agradecimiento de los beneficiarios que destinaron a Saadi, el jefe comunal expresó en su alocución: «No le agradezcan nada a nadie, esta planta permanente se la deben a su esfuerzo personal, no necesitan tener la ideología de ningún partido político, no necesitan trabajar para ninguna campaña política, este es su esfuerzo. Esta planta permanente es por sus años de trabajo en servicio a la comunidad, no necesitan ser amigos ni pariente de ningún intendente, ni los concejales, ni de ningún funcionario municipal, solo cumplir los años de trabajo, esto es un poquito de equidad, un poquito de justicia social, de darle a cada trabajador lo que corresponde. Agradézcanle a su familia, por su esfuerzo y perseverancia”, enfatizó en un encendido discurso en la plaza 25 de Agosto.

Y agregó: “Para llegar a este proceso tuvimos que cumplir muchos pasos. Quiero agradecerles a los concejales, del oficialismo y de la oposición, porque realmente entendieron lo que es esto, no existió la grieta aquí, para que hoy podamos darles este reconocimiento», afirmó en el acto que contó con la presencia de los ediles opositores.

«Cuando yo escuchaba el nivel de incertidumbre y la angustia que contaba Pablo (uno de los beneficiados con la planta permanente), seguramente todos se sintieron identificados, pero cuando pongan la cabeza en la almohada esta noche, van a estar un poquito más tranquilos. Quiero decirles que nosotros también, en la gestión municipal, yo y todos los que formamos esta gestión, vamos a dormir un poquito mejor, porque hoy hicimos un acto de justicia y de ello un municipio más igualitario”, manifestó.

También el intendente se refirió al pase a planta permanente de los 120 empleados de Salud municipal el año pasado: “Esas personas que pusieron el pecho a la pandemia, porque no solo alcanzaba con los aplausos, había que reconocerlos. Esos 120 agentes de salud ahora forman parte del municipio”, reconoció.

En otro párrafo de su mensaje, Gustavo Saadi felicitó al gremio del SOEM por las conquistas. «Es uno de los gremios más importantes de la provincia en cuanto a luchas y a reivindicaciones. Quiero reconocerlos porque los trabajadores y trabajadoras municipales tuvieron importantes conquistas gracias al trabajo de ellos. Hace poco, gracias a un proyecto que presentaron, los trabajadores que cumplan sus 40 años de servicio van a tener su reconocimiento. Debe ser uno de los pocos municipios del país en el que los aumentos están por encima del índice inflacionario. Vamos a llegar a fin de año con un aumento del 98%, gracias al trabajo de ellos se incorporó una cláusula gatillo por la que los aumentos van por arriba de la inflación», sostuvo.

«Siempre traté de ser honesto, si alguien me escuchó, siempre dije que era imposible que todos pasen a planta permanente, tenemos una limitación legal en la Carta Orgánica que establece que no podemos utilizar el 65% del presupuesto en personal. Siempre asumí un compromiso y dije que los que van a ingresar a planta permanente iban a ser los que venían como becados o contrato de locación de obra, no iba a poner a nadie que ingrese por la ventana y ese compromiso lo vengo asumiendo», destacó.

