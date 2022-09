El Colegio Clorinda O. Herrera emitió un comunicado donde asegura que solo pide que ayuden en los costos.

Luego de la polémica que se generó porque la rectora del IES «Sebastián Corpacci» de Capayán acusó al director general del Colegio Privado «Clorinda O. Herrera» (CPCOH) de querer sacar del edificio que ocupa el IES, el Colegio emitió un comunicado donde negó esta situación y aseguró que solo pretende que el Instituto se haga cargo de algunos costos.

El CPCOH le presta el edificio al IES Capayán desde hace años puesto que no tiene edificio propio y la obra para su construcción se encuentra paralizada. La rectora del IES, Paola Ríos, aseguró que el director general del CPCOH, Lucas Segura, la hostiga pidiendo dinero para los gastos y los amenazó con que les cortaría servicios.

Ante ello, desde el CPCOH emitieron un comunicado donde señalan que el Colegio «siempre ha reconocido y valorado la importancia del Instituto de Formación Superior para la comunidad de Chumbicha, por lo cual no ha solicitado de manera formal ni informal, ni al Ministerio de Educación Provincial ni al Instituto de Educación Superior Sebastián Corpacci el desalojo del edificio del nivel terciario».

En esa línea, remarcaron que desde hace varios años solicitan al IES que afronte los costos de los servicios que utiliza en su turno, como el de energía eléctrica, y «que son afrontados económicamente por el CPCOH con fondos provenientes de las cuotas mensuales de $750 que abonan las familias de los alumnos de los niveles primario y secundario».

