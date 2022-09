Energía de Catamarca SAPEM se instalará en zonas donde se registran los mayores números de usuarios del servicio de electricidad que no se inscribieron para acceder a la energía a valores subsidiarios.

El presidente de EC SAPEM, Jeremías Prieto indicó que el trabajo apunta a “lograr que los subsidios sigan llegando a los sectores vulnerables y a todas las personas usuarias que lo necesiten; cualquiera haya sido el motivo por el que no se inscribieron oportunamente, ahora hay que facilitar esa inscripción que redundará en un beneficio importante”.

Técnicos de EC SAPEM elaboraron un listado de usuarios del servicio que por no se inscribieron oportunamente en el Registro de Acceso al Subsidio a la Energía, implementado en la segmentación tarifaria, los que serán incluidos en el Nivel 1, es decir que perderán los subsidios y pagarán una tarifa más alta.

Según se analizó, son usuarios que, por diferentes motivos, no han podido inscribirse para mantener el subsidio. Es por esa razón que EC SAPEM, programa instalar puntos de ayuda a los usuarios que no figuran inscriptos. Estos puntos de ayuda e inscripción se instalarán en zonas donde se registran los mayores números de usuarios no inscriptos. Esta información surge de un cruce de bases de datos de EC SAPE la Secretaria de Energía de Nación.

Puntos de Ayuda e Inscripción

CIIC SUR – JUEVES 29/9 – 14 A 18 HS.

Manuel Navarro y José Martí, Sur Capital

CIIC NORTE – VIERNES 30/9 – 14 a 18 HS.

Avda. Virgen del Valle Norte y Los Tilos, Norte Capital

CLUB SAN LORENZO ALEM – LUNES 3/10 – 14 a 18 HS.

Mate de Luna 1255 – Capital

Requisitos: Boleta de Servicio, DNI y Correo Electrónico.