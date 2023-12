Música

“¡¡¡¡LA REINA SAG(ITTARIUS) TAYLOR SE LO MERECE!!!! PERIOD!!!!!”, escribió. “Se toma meses y años de descanso y luego vuelve con buena música y fans que nunca la dejarán!!!!”

The SAG QUEEN TAYLOR DESERVES!!!! PERIOD!!!!!

She takes months & years off then comes back with great music & fans who’ll never leave her!!!!

The END!!!!!!!

I was simply discussing vinyls w/the barbz due to questions they had for me…

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) December 20, 2023