El icónico álbum de la banda liderada por Kurt Cobain, publicado en 1991, lleva 700 semanas en el Billboard 200 Chart.

Nevermind de Nirvana es el noveno disco en lograr la hazaña, y el cuarto LP de estudio si no se cuentan las recopilaciones de grandes éxitos. El álbum cumplió mas de 13 años no consecutivos en la lista, donde actualmente se encuentra en el puesto número 120.

Otros álbumes que alcanzaron hitos similares son The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que estuvo 990 semanas en la lista, Black Album de Metallica con 767 semanas y Doo-Wops & Hooligans de Bruno Mars con 706 semanas.

La banda pionera del movimiento grunge, formada por Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl, se convirtió en un fenómeno global con este disco. Nevermind se lanzó en septiembre de 1991 y alcanzó el primer puesto de la lista Billboard 200 en enero del año siguiente, desbancando a Dangerous de Michael Jackson . Hasta la fecha lleva vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo.

En el 2020 fue clasificado por la revista Rolling Stone en el puesto 6 en la lista de Los 500 mejores álbumes de la historia y el número 1 de Los 100 mejores álbumes de los 90.

[embedded content]