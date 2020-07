''Necesito un tiempo", qué significa (según la psicología) la frase en una relación

12 julio, 2020 0:21

La popular frase ”necesito un tiempo” suele usarse para poner en ”pausa” a una relación amorosa pero en realidad, psicológicamente significa otra cosa.

Conforme a la explicación popular, cuando uno está en pareja y decide que es momento de poner ”en pausa” a la relación, enuncia la frase ”necesito un tiempo ”. Este dicho posee dos interpretaciones: una, que simplemente se trata de una prueba de fuego para ver si la relación se puede salvar, y la otra es simplemente una excusa para terminar con todo.

En ese sentido, la psicóloga Lidia Alvarado, quien también es experta en relaciones de pareja, reflejó que en realidad ”detrás de las palabras ‘necesito un tiempo’ se esconde ‘quiero dejar la relación”’, conforme a lo que le pudo informar al diario ABC.

”Piden ese tiempo para poder cerrar la relación y aprender a despegarse de la pareja. Da la sensación de confusión de sentimientos pero ya hay una decisión tomada que la persona no se anima a decir por miedo o inseguridad”, remarcó Alvarado.

”Si esos sentimientos están en duda es porque cambiaron o ya no existen. ‘Necesito un tiempo’, no sirve para aclararse. El amor por alguien se siente o no, no hay que reflexionar mucho’‘, remarcó.



Sin embargo, puede suceder que tras ese pedido de un tiempo, las parejas vuelvan a unirse. ”Lo hacen por la necesidad de no estar solos más que por el amor que sienten”, sentenció la psicóloga. ”Sirve para llevar mejor la ruptura. Al no verse, se hace más fácil elaborar el duelo”, retomó sobre el uso de la frase.

Por último, la profesional aconsejó a quienes pasen por ese momento y sean víctimas de este tipo de manifestaciones, que aprovechen ese tiempo para ”conocer a otras personas y no esperar a quienes piensen si quieren o no estar con ellos”.



”Los que no tienen miedo de estar solos, no confían en que esto vaya a solucionarse porque saben interpretar que hay detrás de esas palabras. Los que tienen baja autoestima son los que siguen con esperanzas de una segunda oportunidad”, concluyó.

