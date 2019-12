16 diciembre, 2019 18:02

Natti Natasha se tomó un día de descanso y sorprendió a sus fanáticos con una foto muy sensual en bikini, desde un yate privado.

Natti Natasha posó al natural, en bikini y con un top flúor

El año 2019 le trajo grandes noticias a Natti Natasha. La dominicana sacó varias canciones que no tardaron en convertirse en hits, como “Pa mala yo”, “No voy a llorar” o “No lo trates”, entre otros.

Este fin de semana la cantante brindó un mega show en Puerto Rico, del que participaron grandes artistas como Daddy Yankee o Anuel AA, entre otros. Y ahora decidió tomarse un día de descanso, que por supuesto compartió con sus fanáticos.

En su cuenta de Instagram Natti Natasha subió una foto al natural, luciendo una bikini violeta, un top verde fluorescente y mirando a través de unos binoculares, desde un yate privado. “Brechando” escribió en el epígrafe. Esta es una expresión dominicana que es sinónimo de “espiar”.

Natti Natasha posó al natural, en bikini y con un top flúor

La publicación sumó en solo dos horas más de 800.000 likes y obtuvo cientos de comentarios. Algunos de ellos fueron: “Te amor”, “Hermosa”, “Qué bomba” o “Me pregunto qué estarás mirando”, entre otros.

Y es que el gran éxito del que goza Natti Natasha a sus 33 años contrasta notablemente con lo que fueron sus inicios. Recientemente, en una entrevista con Hola USA, se animó a hablar de lo duro que fue emigrar a Estados Unidos en busca del “sueño americano”.

“Estaba indocumentada, pero no había querido eso. Llegué con una visa que se venció cuando ya estaba acá. También limpié la casa donde me hospedaba; así fue como hice para pagar, limpiando. Y trabajé en una fábrica, donde tuve que hacer diferentes cosas. Un día me encontraba en la línea de producción de cosméticos y otro día envolviendo paquetes”, reveló.

Escuchá La 100 todo el día haciendo click acá