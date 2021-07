Música

Es el adelanto de su nuevo álbum, “Firebird”.

Tras seis años en silencio, la cantante australiana anunció su nuevo disco, “Firebird” -que se lanzará el 24 de septiembre-, del que adelantó el single “Make It Better” junto a su videoclip.

El nuevo álbum “Firebird” tuvo participaciones de lujo: Albert Hammond Jr, de The Strokes, Romeo Stodart, de The Magic Numbers, KT Tunstall, Eg White (Adele, Dua Lipa, Sam Smith), Luke Fitton (Little Mix, Girls Aloud) , Fiona Bevan (One Direction, Ed Sheeran), Rachel Furner (Little Mix, Jason Derulo, Craig David) y fue grabado casi en su totalidad en aislamiento.

“¡Hacer este álbum fue una experiencia tan profunda y satisfactoria! Habiendo pasado por un largo período de lo que esencialmente fue un bloqueo del escritor, a veces era difícil considerar llegar a este lugar. Antes de la pandemia, comencé el proceso de escribir este álbum en Londres y poco después me dirigí a Nashville. Con cada sesión y con cada nuevo colaborador, comencé a ganar confianza, a encontrar mi voz nuevamente y a crear el sonido y el estilo que me parecían auténticos. Fue un privilegio trabajar con tanta variedad de talentos en ‘Firebird’. No puedo esperar a que la gente finalmente lo escuche”, comentó la artista, que en esta oportunidad se dedica a explorar temas relacionados a la independencia, la vulnerabilidad y a la conjunción de fuerza y fragilidad.

“¿Está todo roto? / Si pudiera volver el tiempo atrás aunque sea por un momento / Porque a veces quiero eso”, reza la letra de su adelanto, “Build It Better”, que Natalie describe como un “rendirse al caos y ver lo que hay del otro lado es una buena lección de vida. Dejar que algo se derrumbe, y estar de acuerdo con eso, es algo que he tenido que hacer en mi vida, en numerosas ocasiones, pero sobre todo al trasladarme a este disco y convertirme en madre. Así que estoy realmente emocionada con esa canción y con el videoclip, que es una diversión escapista total, lo que el mundo necesita ahora mismo“.

¡Mirá el video acá!

Rose Bouzon