Nadia Di Cello, la ex "Chiquititas" habló sobre la acusación contra su marido: "Perdí todo tipo de felicidad" 

16 noviembre, 2020

La ex actriz de Chiquititas rompió el silencio luego que se conociera el proceso judicial que atraviesa su esposo. Nadia Di Cello dijo que tiene miedo.

Cuando apenas era una nena, Nadia Di Cello tuvo una explosión de fama tras tener uno de los personajes más queridos de la ficción infantil, Chiquititas. En ese momento comenzó su carrera en el mundo del espectáculo y luego participó de ficciones con papeles chicos.

Su nombre volvió a ser el centro de atención días atrás, cuando Ángel de Brito contó que tanto ella como su esposo, Fernando Migliano, están atravesando un problema judicial. En marzo pasado el hombre fue detenido en la calle tras ser encontrado con un kilo de cocaína y marihuana.

Luego, se realizó un allanamiento en el hogar de la pareja y secuestraron una gran cantidad de drogas. Como así también elementos de fraccionamiento, tras esto está detenido acusado de narcotráfico ya que todo lo encontrado indica que no era para consumo personal. En detención, Fernando Migliano sufrió un ACV y se pudo recuperar.

Tras conocerse esto, la ex Chiquititas decidió hablar mediante sus redes sociales para agradecer el apoyo pero también contando lo que está atravesando: “Estoy pasando por lo peor de mi vida. Alguien que conozco que tiene mierda en la cabeza y el alma podrida llevo a los medios información. Esa persona me destruyó en todos los sentidos. Solo les quiero decir que yo hoy perdí todo tipo de felicidad”, comenzó diciendo.

Luego, la actriz indicó que no para de llorar por la situación y la filtración de la información, siendo que en toda su carrera no tuvo ningún tipo de escándalo buscando transmitir felicidad a través de su trabajo. “Acá hay muchas personas que estamos sufriendo por lo qué pasó que no voy hablar. por que no puedo hablar por que si hablo córremos muchos riesgos mis hijos y yo”, aseguró.

En medio de todo lo que se dice sobre lo encontrado en la propiedad, aseguró que “hay mucha mafia” en el asunto en la que ahora se ve involucrada. Sin embargo, dejó en claro que hay mucha gente que le está haciendo mal y que decide quedarse con aquellos que la apoyan en este momento, por lo que no va a ocultarse porque ella no hizo nada y seguirá fuerte por sus dos hijos.

Y cerró, indicando que seguirá adelante: “Yo perdí todo, pero aprendí mucho y más sobre mi hoy me abrazo me valoro, no voy a permitir que nadie venga a pisotearme o hablar de mi sin saber sin conocerme. Les dejo un Fuerte abrazo”.

