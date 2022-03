Música

El noveno álbum de estudio de Muse, aún sin título, saldrá a la venta este año. La banda develó más música con un clip que sus fans especulan que también proporciona un primer vistazo a la portada del disco.

El trío de Teignmouth, Inglaterra, regresó en enero con el tema “Won’t Stand Down”, que fue el primer avance del nuevo material.

La banda compartió ayer 9 de marzo un nuevo video teaser de 35 segundos, que los fans creen que concluye con un primer vistazo al arte de su próximo álbum .

En el clip cinematográfico, una multitud de figuras encapuchadas con máscaras brillantes derriban bustos gigantes de los tres miembros de Muse -Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard- en las afueras de una ciudad desértica azotada por el viento:

Pueden verse las tres cabezas tendidas en el suelo, antes de que el ángulo de la cámara se ajuste a las dimensiones típicas de la portada de un álbum, lo que sugiere que ésta será probablemente la imagen que servirá como portada del disco de Muse.

La banda sonora del video también está compuesta por lo que parece ser un fragmento del próximo single, con la letra “the will of the people” (la voluntad del pueblo) en coros repetidos a medida que el clip alcanza el clímax.

Muse encabezará el Festival de la Isla de Wight en junio junto a Lewis Capaldi y Kasabian. La banda también está preparado para encabezar el cartel de varios festivales europeos este verano, como el Tempelhof Sounds de Berlín y el Mad Cool Festival de Madrid.

Matilde Moyano