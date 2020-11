“Murió solo, abandonado, triste”, Rocío Oliva volvió a hablar tras la muerte de Diego Maradona

29 noviembre, 2020 23:44

La ex pareja de Diego Maradona volvió a hablar tras no haber podido despedirse de “El Diez” y aseguró que siempre lo va a ir a visitar al cementerio.

Rocío Oliva, la ex pareja de Diego Maradona habló sobre el dolor que le generó no poder despedirse de “El Diez” y hasta denunció que lo abandonaron. En una entrevista con Fútbol sin mancha en Canal 26, Rocío destacó que lo va a ir a visitar en el cementerio de Bella Vista, donde fue enterrado junto a sus padres.

Tras el escándalo que se armó en el velorio de Diego Maradona en la Casa Rosada, donde le prohibieron el acceso “vip” a Rocío Oliva, la ex pareja del astro argentino salió con los tapones de punta. La joven remarcó que iba a hacer todo lo posible para no emocionarse pero no pudo contener las lágrimas.

“Murió solo, abandonado y triste”, denunció Rocío que le costó mucho poder mantenerse tranquila al recordar a Diego. “El problema empezó cuando le dieron el alta en la Clínica Olivos. No lo cuidó nadie. A Diego hace un año que no lo veía, y eso hizo que yo no sea la señalada”, destacó.

Asimismo, Rocío explicó que no pudo volver a verlo desde que se separaron: “Desde el momento en que me separé, no lo pude ver más. Yo no me negué nunca a verlo; por eso el día en que lo internaron la llamé a Claudia (Villafañe) y me puse a disposición”.

Por otra parte, la ex de Diego destacó que ella llamó a Claudia para ayudar con la situación de Maradona pero que no tuvo respuesta. “Siempre estuve a disposición de Diego. No sé quién me cerró la puerta para verlo”, explicó Rocío.

“Me dolió no poder despedirlo. Me dijeron que venga a las siete de la mañana, cuando entre toda la gente. Me mandaron a hacer la fila como a todos. Nadie se está haciendo cargo, no tengo idea por qué hacen esto. No jodo a nadie. Quiero saludar, despedir a mi ex e irme a mi casa”, sostuvo.

Por último, Rocío dejó en claro que irá al cementerio para poder despedirse de él y que lo va a ir “visitar siempre aunque pasen los años”.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en YouTube