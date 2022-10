Una multitud se concentró ayer alrededor de las 17.00 en la plaza 25 de Mayo

para pedir justicia por el femicidio de Anyelén Gallo Arias (35), quien fue

encontrada muerta en su domicilio ubicado en la calle Sebastián Dimartino del

barrio San Fernando, zona oeste de la Capital, y cuyo único sospechoso es su

expareja, Leonardo Olás, quien quedó detenido en averiguación del hecho.

De la marcha participaron familiares y amigas de la víctima, quienes estuvieron

acompañadas por diversas organizaciones de mujeres feministas y familiares de

otras víctimas de femicidio como María Espeche, madre de Brenda Gordillo, quien

expresó: “No pensé volver a estar nuevamente en una marcha pidiendo justicia por

un femicidio. El Estado está fallando, la Justicia está fallando. No les dan

importancia a las víctimas cuando van a hacer la denuncia”.

El recorrido de la movilización comenzó por la plaza principal, pasó por la Fiscalía

General y concluyó en la Catedral Basílica.

Intentó salvar su vida

Con el transcurso de las horas se conocen más datos escalofriantes en relación

con el crimen.

Las lesiones que presentaba Olás en diferentes zonas de su cuerpo determinaron

que Anyelén intentó defenderse del ataque. De acuerdo a las evaluaciones

médicas, tanto la víctima como el victimario tenían lesiones.

Olás estuvo 11 años en pareja con la víctima y tenían tres hijas en común, todas

menores de edad. Él se desempeñaba como seguridad en la empresa minera

Farallón Negro, en el interior de la provincia. Trabajaba 15 días y regresaba una

semana a la Capital. La víctima lo había denunciado el 16 de septiembre pasado

por violación de domicilio y aclaró que no había recibido malos tratos físicos ni

amenazas en esa ocasión por parte de Olás, sino que él se había metido a su

casa sin que ella lo autorice. Un poco más de un mes después, ocurrió el crimen.

El informe de la autopsia practicada al cuerpo de Anyelén reveló que la causa de

la muerte fue por asfixia mecánica por estrangulamiento o sofocación y que esta

se produjo en un horario que rondaría las horas de la mañana. La víctima llevaba

varias horas fallecida cuando la Justicia encontró el cuerpo. El fiscal Hugo Costilla,

quien lleva adelante la causa, ordenó la inmediata detención del sospechoso.

Sus hijas, de 6, 7 y 9 años, se encontraban durmiendo en otra habitación cuando

su padre mató a su mamá. Las pequeñas concurren a la escuela en horario

vespertino, por tal motivo, se encontraban presentes al momento del hecho.

La Justicia determinó que las menores queden bajo el cuidado del tío de la

víctima, siendo que era hija única y su madre es una mujer de edad avanzada.

Imputación

Si bien hasta el momento no está confirmado el horario, se prevé que entre hoy o

mañana se lleve a cabo la indagatoria a Olás. Por el hecho, el fiscal lo imputará

por “homicidio doblemente agravado por mediar relación de pareja y femicidio”. Un

defensor oficial será el encargado de representarlo legalmente.