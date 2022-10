Con la incertidumbre puesta en la fecha de las elecciones para renovar

autoridades el próximo año, los diferentes actores políticos de la provincia se

expresan sobre esta situación y algunos de ellos plantean su postura.

En ese sentido, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, precisó sobre el

proyecto para modificar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Es pública mi opinión”, dijo al respecto. “Para mí es muy bueno el sistema de

PASO, lo digo sin ningún interés electoral ni partidario”.

Seguidamente, indicó: “Hoy, la decisión sobre PASO sí o no tiene que ver con lo

estrictamente electoral. O sea, me conviene o no me conviene. Las PASO

democratizan. Coincido con Lucía Corpacci, creo que el plazo es largo desde las

PASO a las generales. También creo que si son en marzo, es muy complejo hacer

las PASO en enero, cuando la ciudadanía está de vacaciones; no nos acompaña

el clima tampoco en marzo. Se puede revisar. Hay otro sistema, con el que el

mismo día son las PASO y generales, para tenerlo en cuenta.

”Si hablamos de economizar, si el problema es el gasto, la política, los políticos

debemos despojarnos un rato o en un año de los intereses electorales y

partidarios hacer un núcleo de coincidencias básicas, que no es tan difícil,

ponernos de acuerdo y establecer las reglas como corresponde en la Constitución

Provincial”, dijo. “No me gustan mucho a mí las elecciones simultáneas

nacionales, provinciales y municipales. Puede ser que economizan, pero el vecino

y la vecina tienen que tener claridad de lo que votan, sino se entra en una

confusión”.

Asimismo, en Miradas Ciudadanas, Saadi indicó que “no puede ser que la política todos los años se limite solamente a una discusión electoral”. “La política está hoy en la discusión electoral con la cantidad de problemas que hay”.

“Bien decimos, concretamente, sin demagogia ni slogan, sin que sea un catálogo de buenas intenciones, qué vamos a hacer. La sociedad ya no cree en esos

candidatos o líderes que se enamoran mucho del poder, no cree en esos

candidatos o líderes que quieren imponer ideas por la fuerza. Si no la

entusiasmás, si la ciudadanía no tiene en claro para dónde va su gobierno y

cuáles van a ser los beneficios de esa política de Estado, se les va a complicar a

todos”, concluyó el intendente capitalino.