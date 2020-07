“Mr. Harrigan’s Phone”: la nueva película de Netflix (basada en una novela de Stephen King) que pone los pelos de punta

18 julio, 2020 21:54

Netflix vuelve a ponerse en boca de todos con una nueva película de terror, se trata de la adaptación de Mr. Harrigan’s Phone, de Stephen King.

Si de terror hablamos, no podemos nunca obviar a “El Maestro” Stephen King, el cual se encuentra actualmente con una nueva colección que se llama If It Bleeds, la misma es de cuatro novela. Una de ellas se titula Mr. Harrigan’s Phone y en el gran afán que hay por las series y las adaptaciones, la productora Blumhouse junto a Ryan Murphy van a adaptar la novela en forma de película para Netflix.

La revista especializada The Hollywood Reporter detalla que “La historia sigue a un niño que se hace amigo de un multimillonario mayor, que vive en el vecindario de su pequeño pueblo, y establecen dicha amistad gracias al primer iPhone del hombre. Pero cuando el multimillonario muere, el pequeño descubre que no todos los muertos se van y descubre que es capaz de comunicarse con su amigo desde la tumba dejando mensajes de voz en el iPhone que fue enterrado con él”.

Esta esperada adaptación para Netflix va a estar a cargo del John Lee Hancock. Cabe destacar que es la primera vez que él va a encarar en el terror. Las adaptaciones de novelas de Stephen King no paran, ya cuenta con casi 60 largometrajes. Y algunas de estás son consideradas de culto: El resplandor, Carrie, Cementerio de Animales o Misery.

Pero no es todo, ya que el afamado escritor también cuenta con casi 30 en formato serie o miniserie, con títulos destacables como Salem’s Lot o The Outsider.

La productora encargada del proyecto, Blumhouse, es la estrella del cine de terror en los últimos años, motivo por el que la nueva película que van a llevar a cabo para Netflix genera una gran expectativa en los fans de Stephen King.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en YouTube