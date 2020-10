Música

Ser o no ser… o ser Lemmy en pandemia.

Motörhead dio a conocer su nueva colección de máscaras para prevenir el coronavirus “Caras de Lemmy”, que presenta el icónico rostro tan reconocible de su difunto líder Lemmy Kimister en tres diseños distintivos.

Salen 20 dólares y así los fans pueden comprar las tres versiones diferentes de la cara del músico, que incluyen un cigarrillo colgando de su boca y su brillante sonrisa con dientes.

Si bien cada diseño muestra diversas expresiones faciales, todos presentan el distintivo bigote. No sabemos si podrá llegar alguno de esos barbijos oficiales a Argentina, pero te dejamos acá la web oficial para tentarte a tomar el riesgo. ¿Quién no querría salir a caminar por la pandemia sintiéndose la voz de Ace Of Spades?

Ya que estamos, en una última noticia relacionada la banda fue que anunciaron planes para conmemorar el 40 aniversario del lanzamiento del disco de 1980, con una reedición especial de lujo del álbum.

Lanzado originalmente el 8 de noviembre de 1980, Ace of Spades fue liderado por su canción principal, que se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de la banda durante su carrera. El álbum ahora se reeditará el 30 de octubre para honrar los 40 años desde su lanzamiento.

Llegando a fin de año se cumplirán los primeros 5 años sin el recordado y querido Lemmy, que falleció el 28 de noviembre de 2015 a sus 70 años.