Entretenimiento

Después de estar en silencio durante varios meses, Morrissey volvió a dar señales de vida y fue para enviarle un mensaje al 2021. En un video de apenas 23 segundos, el músico empieza diciendo “2020, andate a la mierda”. Después de repetir varias veces esa frase termina diciendo: “y aquí está el mañana”. Este es el video:

En el 2020 que pasó, Morrissey dios varios shows en Marzo antes de la pandemia y sacó su disco número 13 “I Am Not A Dog On A Chain”, pero en agosto perdió a su mamá y estuvo desaparecido de las redes y de la prensa.