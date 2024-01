Música

A través de su página web oficial, Morrissey Central, el cantautor defendió su papel en su antigua banda en medio de numerosos informes que -según él- le restan importancia a sus contribuciones.

Morrisey expresa : “También hay un obvio giro mediático para borrarme de ser la esencia central de The Smiths”. “Pero esto no puede funcionar porque yo inventé el nombre del grupo, los títulos de las canciones, los títulos de los álbumes, el arte, las melodías vocales, y todos los sentimientos líricos salieron de mi corazón. Y por eso es un poco como decir que Mick Jagger no tuvo nada que ver con los Stones”.

Luego continuó: “Varios sitios de noticias afirman ahora que la reunión inicial en Rough Trade Records fue con ‘Johnny Marr y Andy Rourke’, a pesar de que Andy ni siquiera era un miembro comprometido de la banda en ese momento. La reunión, por supuesto, fue Morrissey y Marr.

“Incluso Geoff Travis [fundador de Rough Trade] decidió ahora de repente que ‘no puede recordar quién estaba con Johnny’, a pesar de que Geoff me miró directamente a los ojos ese mismo día y me dijo ‘nos gustaría lanzar [el single de debut de The Smiths en 1983] ‘Hand In Glove’ inmediatamente’, y luego, lo que es más importante, me dijo que su nombre era Geoff con G, no Jeff con J. ¡Los sabuesos están chasqueando!”.

Citando la citada canción, concluía el post: “Mano en guante, ¡me juego mi derecho! Lucharé hasta el último aliento”. El vocalista tituló el mensaje “LA CULTURA DE LA CANCELACIÓN COMIENZA EN CASA”.

Morrissey, que rara vez concede entrevistas a la prensa, utiliza regularmente su sitio Morrissey Central para compartir sus pensamientos, publicar homenajes, conmemorar determinados aniversarios y mucho más.